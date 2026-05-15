La llamativa ausencia en los convocados de River para las semifinales contra Rosario Central

El Chacho Coudet volvió a dejar a fuera por segundo partido consecutivo a un futbolista que venía siendo una fija en las listas de concentrados de River.

River Plate juega este sábado el partido más importante en lo que va del semestre. Desde las 19.30, recibirá a Rosario Central por las semifinales del Torneo Apertura en el Monumental. Para este trascendental duelo, necesitará dar lo mejor de si para eliminar a un duro rival y quedar a 90 minutos de un nuevo título.

Este viernes por la noche se dio a conocer la lista de convocados, en la que se destacan las presencias de Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, que habían quedado tocados en el duelo contra Gimnasia (Cachete de hecho debió ser desafectado en la entrada en calor) y el regreso de Ian Subiabre. Sin embargo, Eduardo Coudet volvió a dejar afuera a Kendry Páez.

Kendry Páez, otra vez afuera de la nómina Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2055418412759708151?s=20&partner=&hide_thread=false Los convocados por Eduardo Coudet para enfrentar a Rosario Central en la semifinal del Torneo Apertura 2026 #VamosRiver pic.twitter.com/xBT5OxNPCI — River Plate (@RiverPlate) May 15, 2026

El ecuatoriano ya había sido excluido de la nómina para el partido pasado y había llamado la atención de los hinchas. Es que desde su llegada al club a fines de enero, solo había quedado marginado de los primeros dos partidos -mientras hacia los trabajos de adaptación- y luego estuvo presente en todos, aunque sea en el banco, hasta esta semana.

"Todos tienen la posibilidad. Nada más. Hay que estar preparado para cuando toque. Trato de ver los rivales, qué es lo que mejor nos puede acomodar. Tratar de ver quiénes son los que están mejor para participar. No hubo ningún problema ni nada para aclarar", respondió el Chacho la última conferencia de prensa acerca de su decisión de no incluirlo, asegurando que se trataba de un tema de rotación.