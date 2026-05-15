River Plate vs. Rosario Central: la medida del Gobierno porteño por la semifinal en el Monumental

La Línea D de River Plate operará con horario extendido facilitando el regreso de los hinchas tras el partido contra Rosario Central en el Monumental . La medida busca agilizar la desconcentración y fomentar el uso del transporte público para el encuentro nocturno.

Línea D: Operará con horario extendido para el partido entre River Plate y Rosario Central en el Monumental.

Si el partido se define dentro de los 90 minutos reglamentarios, el servicio funcionará con su horario habitual y el último tren partirá a las 23.30 desde Congreso de Tucumán, la estación más cercana al estadio. En caso de que el encuentro se extienda al alargue, el horario de servicio se ampliará hasta la medianoche.

En ese contexto, las estaciones habilitadas para el descenso de pasajeros serán Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio. La operatoria especial apunta a ordenar la salida de los asistentes y ofrecer una alternativa de movilidad tras la finalización del evento deportivo.

Además del operativo previsto para el encuentro de este sábado, Subterráneos de Buenos Aires informó que los miércoles 20 y 27 de mayo la Línea D también extenderá su funcionamiento hasta la 1. La medida coincidirá con los partidos que River Plate disputará como local frente a RB Bragantino y Blooming.

La extensión horaria forma parte de un esquema especial pensado para los encuentros nocturnos en el Monumental , uno de los puntos de mayor concentración de público en la Ciudad de Buenos Aires durante eventos deportivos.

Desde el sistema de transporte indicaron que el objetivo principal es mejorar la conectividad y facilitar el traslado de miles de personas una vez finalizados los partidos. También se busca reducir la congestión vehicular en las inmediaciones del estadio y promover alternativas de movilidad urbana.

Convenio entre SBASE y River Plate

La iniciativa se enmarca en un convenio firmado entre Subterráneos de Buenos Aires y River Plate. El acuerdo contempla la extensión del servicio de la Línea D durante los partidos de local disputados en horario nocturno.

Según se informó, este esquema especial se aplicará en distintos encuentros que se desarrollen durante el año, siempre que las condiciones operativas lo permitan. La estación Congreso de Tucumán continuará siendo el punto principal de acceso y salida para los hinchas que utilicen el subte.

El operativo especial de la Línea D se suma a otras medidas implementadas para mejorar la movilidad durante eventos masivos en la Ciudad. En este caso, la cercanía entre la cabecera de la línea y el Monumental convierte al subte en una de las principales alternativas de transporte para los asistentes.

La organización recordó que el servicio funcionará bajo condiciones especiales únicamente en el tramo horario posterior a los partidos y recomendó a los usuarios verificar los horarios antes de viajar.