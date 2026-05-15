Di Carlo rompió el silencio antes de River-Central y dejó una fuerte advertencia: "15 millones mirando"

El fútbol argentino quedó atravesado por la polémica arbitral en la antesala de las semifinales del Torneo Apertura 2026. La ajustada victoria de Rosario Central sobre Racing dejó fuertes cuestionamientos y elevó el nivel de tensión antes del cruce contra River Plate en el estadio Monumental.

En Núñez tomaron nota del contexto y el presidente del club, Stefano Di Carlo , decidió salir públicamente a fijar postura. Con un tono firme, el dirigente dejó en claro que en River siguen de cerca todo lo que ocurre alrededor de la definición del campeonato y remarcó que el equipo afrontará el compromiso “con la guardia alta”.

El dirigente también buscó transmitir tranquilidad de cara al partido decisivo y respaldó el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Eduardo “Chacho” Coudet. “Estamos con confianza, una alta expectativa y enfocados”, expresó, dejando en claro que River intentará hacer valer su localía frente a un Rosario Central que llega envuelto en discusiones arbitrales y con Ángel Di María como principal referencia futbolística .

Las declaraciones de Di Carlo fueron realizadas en “Y ya lo ve”, ciclo que se emite por el streaming de Love/ST, donde el presidente riverplatense abordó distintos temas vinculados al presente institucional y deportivo del club.

“Hay que estar como estamos, con la guardia alta, hay que estar atentos. Es un bloque, toda la familia de River y más en partidos decisivos. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y los 15 millones de hinchas de River . Van a estar atentos y mirando, con la guardia alta y 85 mil en la cancha. Todos miran lo que pasa con mucha atención. Esperemos que salga todo muy bien”, afirmó.

La frase más resonante de la entrevista estuvo vinculada al clima que rodea al encuentro frente al equipo rosarino. Sin acusaciones directas, Di Carlo dejó una señal de alerta sobre el contexto que se vive en el fútbol argentino.

El presidente también insistió sobre esa idea más adelante en la entrevista. “Las cosas se hablan, se habla para adentro y el fútbol son momentos. Cada uno entiende el momento y hay muchas cosas que son tácitas. Estamos atentos, mirando, 15 millones de personas con la guardia alta”, agregó.

La advertencia de Di Carlo antes de River vs. Central La advertencia de Di Carlo antes de River vs. Central

Las declaraciones rápidamente repercutieron en el mundo del fútbol, especialmente porque llegan en un contexto de fuertes debates alrededor de los arbitrajes y de la transparencia en las definiciones del campeonato.

El respaldo al cuerpo técnico y la autocrítica futbolística

Di Carlo también aprovechó para marcar diferencias respecto de otras etapas dirigenciales en River y explicó cómo es la relación actual con el entrenador. “Desde Rodolfo (D'Onofrio) a esta parte hemos establecido una fuerte diferenciación en entrometerse o no con la tarea del entrenador y no lo hacemos. A veces el Chacho nos comparte cosas y opinamos con respeto y cada uno con su mirada, pero tratamos de no interferir, porque son cuestiones que hacen al orden y al respeto al vestuario y al equipo”, señaló.

Al mismo tiempo, reconoció que el nivel futbolístico todavía no termina de convencer completamente a los hinchas. “Somos los primeros en entender la complejidad del momento, con enorme mérito del plantel y del Chacho. River no termina de gustar jugando al fútbol; otro equipo con este presente estaría conforme, pero nosotros, los de River, sentimos que debe seguir progresando y jugar mejor”.

En esa línea, remarcó que dentro del club existe conciencia sobre la necesidad de evolucionar futbolísticamente. “Todos vemos lo mismo, somos conscientes de lo que hay que abordar y, más allá de la formalidad del mercado, estamos pensando y planificando porque River tiene que seguir creciendo”.

di carlo river Stefano Di Carlo habló del presente de River Plate. X @RiverPlate

River piensa en refuerzos y en una nueva estructura deportiva

Otro de los temas centrales de la entrevista estuvo vinculado al futuro deportivo del club y a la planificación del próximo mercado de pases. Aunque evitó dar nombres, Di Carlo confirmó que River buscará incorporar jugadores. “River se va a reforzar. No es el momento, las ventanas de mercado de pases son los momentos para abordar temas de incorporaciones y de salidas”, aseguró.

El dirigente también habló sobre la incorporación de una estructura más moderna para la gestión del fútbol profesional y destacó el rol de Longoria dentro del nuevo esquema organizativo. “La figura de un director deportivo que gestiona íntegramente las áreas del fútbol profesional es algo extendido en los mejores clubes del mundo, también en Brasil. Es algo que tiene que ver con gerenciar una estructura”, explicó.

Además, destacó el valor estratégico de sumar experiencias internacionales. “Tiene algo muy positivo: ningún argentino trabajó de esto en un equipo top del mundo. También nos aporta la mirada del otro lado”.

Según detalló, el objetivo es mejorar la captación de talento y la administración deportiva. “Qué mejor que tener la mirada de los que hacen la captación en América y se llevan a los mejores de los nuestros, y contar con eso para uno mismo”.

Las obras del Monumental y el futuro del estadio

Finalmente, Di Carlo brindó detalles sobre uno de los proyectos más ambiciosos de la institución: la construcción del techo del estadio Monumental. “Ya empezaron las obras. Firmamos el contrato a fines de abril con la empresa que llevará adelante la obra. Se hizo el primer desembolso y en algunas áreas se hacen estudios relacionados al suelo y perforaciones para verificar supuestos del pliego original para empezar a emplazar las columnas”, explicó.

El presidente riverplatense también trazó un cronograma estimado para los próximos años. “En este 2026 habrá perforaciones hasta 25 metros para abajo de la tierra por todo el perímetro del estadio, en 2027 columnas y en 2028 la columna en el aire y el principio del techo”.

Mientras River se prepara para disputar una semifinal cargada de tensión y expectativa, Di Carlo dejó un mensaje claro hacia adentro y hacia afuera del club: el equipo de Núñez estará atento a cada detalle en una definición que promete mantener al fútbol argentino bajo máxima presión.