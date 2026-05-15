La gran noticia que recibió Coudet en River a horas de la semifinal ante Rosario Central

Pensando en las semifinales ante el Canalla, el DT de River recibió grandes noticias con respecto a dos de sus futbolistas titulares.

El River de Chacho Coudet está a tan solo dos partidos de consagrarse campeón del Torneo Apertura. Luego de la sufrida clasificación por penales ante San Lorenzo, el Millonario cumplió ante su gente, le ganó 2-0 a Gimnasia en el Monumental y ahora tendrá un choque de alto vuelo frente a Rosario Central el próximo sábado a las 19:30.

Pensando en ese compromiso, el DT de River recibió dos grandes noticias en los entrenamientos del jueves: Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, quienes sufrieron molestias en el choque ante el Lobo, se entrenaron a la par (sufrieron sobrecargas musculares) y serán titulares el sábado en Núñez.

Montiel Gonzalo Montiel no sufrió ninguna lesión y será titular ante Central. X @RiverPlate

Marcos Acuña y Gonzalo Montiel serán titulares ante Central Ambos futbolistas realizaron este jueves una práctica diferenciada, enfocada principalmente en tareas regenerativas y ejercicios de activación en el gimnasio, luego de haber terminado con molestias musculares tras el último compromiso. Aunque ninguno participó de trabajos de alta exigencia, en el cuerpo técnico hubo alivio: las sensaciones apuntan a que las dolencias responden al desgaste acumulado por la seguidilla de partidos y no a lesiones de gravedad.

La situación de Montiel se encendió durante la entrada en calor previa al último encuentro, cuando el lateral sintió molestias en el isquiotibial izquierdo. Ante ese panorama, Eduardo Coudet decidió modificar el equipo sobre la marcha y apostó por Fabricio Bustos en su lugar. Del otro lado, Acuña pidió el cambio apenas consumado el 1-0 de Facundo Colidio: el campeón del mundo acusó una molestia en el isquiotibial derecho y el entrenador no dudó en preservarlo para evitar una lesión mayor que pudiera marginarlo no solo de la semifinal frente a Central, sino también de la recta final de la temporada e incluso comprometer su presencia en el próximo Mundial.