Árbitros confirmados para las semis del Apertura: quién dirigirá a River contra Rosario Central

Este fin de semana se jugarán las semifinales del Torneo Apertura 2026 . Tras unos muy picantes duelos entresemana de cuartos de final, el sábado a las 19.30 se enfrentarán por un lugar en la final River Plate contra Rosario Central en el Monumental, minetras que Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba harán lo propio en el Diego Armando Maradona.

Este jueves la AFA dio a conocer las ternas arbitrales para ambos cotejos. Tras el polémico triunfo del Canalla sobre Racing en Arroyito, todas las miradas estarán puestas en el partido que tendrá lugar en Núñez. El juez elegido para impartir justicia en el duelo en cancha del Millonario es Nicolás Ramírez, quien será asistido en el VAR por Silvio Trucco. En tanto, el choque entre el Bicho y el Pirata será dirigido por Nazareno Arasa, mientras que Lucas Novelli lo secundará en la cabina.