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Árbitros confirmados para las semis del Apertura: quién dirigirá a River contra Rosario Central

La AFA dio a conocer las ternas arbitrales para los duelos de River ante Central, en el que están puestas todas las miradas, y Argentinos ante Belgrano.

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Quedaron definidos del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Quedaron definidos del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

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Este fin de semana se jugarán las semifinales del Torneo Apertura 2026. Tras unos muy picantes duelos entresemana de cuartos de final, el sábado a las 19.30 se enfrentarán por un lugar en la final River Plate contra Rosario Central en el Monumental, minetras que Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba harán lo propio en el Diego Armando Maradona.

Este jueves la AFA dio a conocer las ternas arbitrales para ambos cotejos. Tras el polémico triunfo del Canalla sobre Racing en Arroyito, todas las miradas estarán puestas en el partido que tendrá lugar en Núñez. El juez elegido para impartir justicia en el duelo en cancha del Millonario es Nicolás Ramírez, quien será asistido en el VAR por Silvio Trucco. En tanto, el choque entre el Bicho y el Pirata será dirigido por Nazareno Arasa, mientras que Lucas Novelli lo secundará en la cabina.

Las ternas arbitrales de las semifinales del Torneo Apertura

Nicolás Ramírez, era el árbitro elegido para dirigir la final entre Huracán y Platense, pero se lesionó. Foto: NA
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Nicolás Ramírez impartirá justicia en el duelo de River contra Rosario Central.

River Plate vs Rosario Central (Sábado 16 de mayo, 19.30)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Laura Fortunato

Nazareno Arasa
Nazareno Arasa dirigir&aacute; el duelo de Argentinos Juniors contra Belgrano de C&oacute;rdoba.

Nazareno Arasa dirigirá el duelo de Argentinos Juniors contra Belgrano de Córdoba.

Argentinos Juniors vs Belgrano de Córdoba (Domingo 17 de mayo,17.00)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Cristian Navarro

Cuarto árbitro: Andrés Gariano

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez

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