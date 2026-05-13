Con polémica, Rosario Central eliminó en cuartos a Racing, que terminó con nueve hombres

El elenco de Avellaneda comenzó ganando con un gol de Matías Zaracho al minuto 40, aunque Gastón Ávila marcaría la igualdad a los 65'. El equipo de Gustavo Costas quedaría muy condicionado por la polémica expulsión de Adrián Martínez a los 74' y la de Marco Di Cesare en el arranque del alargue, lo que fue aprovechado por los Canallas, que se quedaron con el triunfo gracias al tanto de Enzo Copetti a los 106'.

En un primer tiempo sumamente friccionado y con muchas interrupciones, Racing dio el golpe con el gol de Matías Zaracho a los 40 minutos. Tras un centro de Adrián Martínez desde la derecha del área, el ex jugador del Atlético Mineiro de Brasil entró solo por el palo izquierdo, definió por debajo de las piernas del arquero Jeremías Ledesma y puso el 1-0.

El gol de Zaracho para el 1-0 de Racing

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Ya en el complemento y luego de que el árbitro Darío Herrera anule el gol de Alejo Veliz por un ínfimo fuera de juego, Rosario Central empató el partido a los 20 minutos con el gol de Gastón Ávila. Tras un exquisito tiro de esquina desde la izquierda de Ángel Di María, la pelota cayó en el primer palo donde Ávila cabeceó y puso el 1-1.

La polémica expulsión de Maravilla Martínez en Racing

La polémica expulsión de Maravilla Martínez contra Rosario Central TNT Sports

Nueve minutos después del empate del Canalla, el delantero Maravilla Martínez se fue expulsado en la visita a instancias del VAR. Sin pelota, el atacante blaquiceleste golpeó con su brazo al defensor Emanuel Coronel y, tras ser llamado por sus compañeros desde el VAR, el árbitro lo expulsó.

Di Cesare fue expulsado por doble amonestación y Racing se quedó con nueve

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Di Cesare vio la segunda amarilla y dejó a la Academia con nueve



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En el tiempo extra, a los 6 minutos, Marco Di Cesare vio la segunda tarjeta amarilla por una infracción de atrás a Enzo Copetti y se fue expulsado.

El gol de Copetti para el 2-1 de Rosario Central

El gol de Copetti para el 2-1 de Rosario Central

En el complemento del tiempo extra, a los 2 minutos, Copetti marcó el 2-1 definitivo para Rosario Central. Tras un pivoteo de Carlos Quintana, la pelota le quedó justamente al ex Racing que remató cruzado rasante y puso la pelota en el palo derecho del arquero Facundo Cambeses.

Con este resultado, el equipo de Jorge Almirón clasificó a la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional, donde espera por el ganador de River o Gimnasia La Plata. En caso de enfrentar al Millonario, lo hará en el estadio Monumental pero, en caso de hacerlo ante el Lobo, lo hará en condición de local.

Por su parte, el equipo de Gustavo Costas quedó eliminado y cierra un semestre pobre a nivel nacional, habiendo clasificado a estos playoffs desde el octavo puesto y dejando muchas dudas para lo que viene. El próximo jueves a las 21 en el Cilindro de Avellaneda, Racing recibirá a Caracas de Venezuela por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana. De no ganar, quedará eliminado del campeonato continental.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Rosario Central - Racing