El fuerte rumor sobre el futuro de Rodrigo De Paul que ilusiona a Racing: por qué involucra a Messi

Rodrigo De Paul habría tomado una decisión en Inter Miami que va de la mano con su posible regreso a Racing y tiene como protagonista a Lionel Messi. Los detalles.

El posible regreso de Rodrigo De Paul es un tema que se toma con pinzas en el mundo Racing. Aunque hace apenas unos meses sorprendió al dejar Atlético de Madrid para continuar su carrera en Inter Miami, ahora un nuevo rumor alimenta la ilusión en Avellaneda.

En su momento, la llegada del Motorcito a la MLS había generado cierta decepción entre los hinchas académicos. Muchos imaginaban un retorno inmediato después de varios años en Europa, tal como ocurrió con otros campeones del mundo que eligieron volver al fútbol argentino. Sin embargo, el volante optó por seguir cerca de Lionel Messi, su socio y amigo en la Selección argentina y ahora también en las Garzas.

El vínculo personal entre ambos referentes de la Scaloneta fue determinante para la decisión del Motorcito de desembarcar en Estados Unidos a sus 30 años. Porque claro, desde hace tiempo mantienen una relación muy cercana y el deseo de compartir los últimos años de carrera de la Pulga terminó inclinando la balanza.

La decisión que tendría tomada Rodrigo De Paul para volver a Racing Más allá de eso, De Paul ya tendría en mente los pasos a seguir para su carrera a mediano plazo. “La idea que tiene es continuar mientras Messi siga jugando. Cuando Messi tome la decisión de dejar, De Paul tiene la decisión tomada de volver a Racing. No puedo decir el tiempo exacto, pero está la decisión tomada de volver a la institución”, reveló Tomás Dávila, periodista que cubre el día a día del equipo de Gustavo Costas en ESPN.

Rodrigo De Paul visitó el Cilindro junto a sus hijos y posó para los flashes con Sebastián Saja y Diego Milito, excompañeros en Racing. Foto: @RacingClub Rodrigo De Paul visitó el Cilindro junto a sus hijos y posó para los flashes con Sebastián Saja y Diego Milito, excompañeros en Racing. Foto: @RacingClub