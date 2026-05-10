El impactante anillo que Rodrigo de Paul le dio a Tini Stoessel y que confirmó su compromiso: "Mi vida..."

Rodrigo de Paul, revolucionó las redes sociales al compartir un carrete de fotos que resume sus últimos días de mayo. Entre postales de entrenamientos, abrazos con su gran amigo Lionel Messi y tiernos momentos con sus hijos, hubo un detalle que se robó absolutamente todas las miradas y encendió las alarmas de boda: una foto súper cerquita de la mano de Tini Stoessel luciendo un gran anillo de compromiso.

En la imagen que desató la locura de los fanáticos, se pueden ver las manos entrelazadas de ambos, dejando en primer plano la espectacular joya. Se trata de un anillo dorado coronado por una piedra preciosa brillante, cuyo diseño de diamantes pareciera formar una estrella o una cruz. La imponente pieza resalta en la mano de la Triple T, quien lleva unas largas uñas esculpidas con un diseño animal print oscuro, todo esto en contraste con los reconocibles tatuajes de la pareja.

Hace más de un año que el posible casamiento viene sonando fuerte, con rumores que incluso hablaban de una boda reprogramada de diciembre de 2025 para 2026. Si bien hasta el momento los protagonistas venían esquivando el título oficial, siempre van dejando pistas. La gran diferencia de esta ocasión es que la imagen fue una elección intencional del futbolista para compartir con sus millones de seguidores.

Para coronar este romántico posteo, el intercambio en los comentarios dejó en claro que están en su mejor momento. Fiel a su estilo, la cantante apareció en la publicación y no dudó en dejarle una declaración contundente: "Te amo con mi vida entera". Además, en otra de las fotos del carrusel, se puede ver el pie de la artista donde el mediocampista le escribió en la piel: "Te amo Titi, Rodri".

La comunidad digital no tardó en comentar el carrusel de fotos: "Ese anillooooo", "Hasta en el carrete de EL ANILLO, la portada es Messi", "Que hermosa pareja por favor", "No estoy llorando. Se me metió un anillo en el ojo".