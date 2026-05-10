Un reconocido cantante internacional anunció que será papá y revolucionó las redes con un fuerte detalle

La noticia que todos los fanáticos del mundo del espectáculo esperaban finalmente llegó: Maluma confirmó que será papá por segunda vez. El cantante colombiano eligió sus redes sociales para dar la primicia y, como era de esperarse, el anuncio no tardó en volverse tendencia absoluta.

A través de un tierno posteo en Instagram, el artista compartió una imagen que conmovió a sus seguidores: una foto besando la panza de su pareja, Susana Gómez . Lo que más llamó la atención fue el emoji de corazón celeste que acompañó la publicación, un gesto que muchos interpretaron como la señal de que la arquitecta está en la dulce espera de un varón.

El anuncio no fue casualidad, ya que coincidió con el Día de la Madre en Colombia , transformándose en el regalo ideal para la familia de Juan Luis Londoño Arias . Rápidamente, la publicación se llenó de miles de "me gusta" y mensajes de felicitaciones por parte de colegas y fans de todas partes del mundo.

Cabe recordar que la pareja ya tiene a la pequeña París, su primera hija, quien nació el 10 de marzo de 2024. Aquella vez, la noticia también recorrió el globo con una foto en blanco y negro del intérprete junto a su bebé recién nacida.

Quién es Susana Gómez

maluma y susana gomez Susana Gómez y Maluma son pareja hace casi cinco años. IG @maluma

Aunque Maluma es una de las figuras más mediáticas de la industria musical, su relación con Susana Gómez se mantuvo siempre en un perfil más reservado. Susana es arquitecta y está alejada del foco mediático y el mundo del espectáculo, algo que parece haber sido clave para la estabilidad de la pareja.

A pesar de que en los inicios de la relación, en 2021, el cantante intentó desmentir los rumores asegurando que estaba enfocado 100% en su carrera, el tiempo terminó confirmando un vínculo que hoy se consolida con la llegada de un nuevo integrante. Con una familia que la recibió con los brazos abiertos, Susana se convirtió en el gran pilar del colombiano, quien hoy disfruta de este gran presente personal.