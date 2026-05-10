Con la llegada de un nuevo mes, Netflix anunció fuertes estrenos que prometen arrasar en la plataforma. Uno de ellos es Sangre Asesina, un thriller asiático que mezcla drama, acción y mucho suspenso que sin dudas te atrapa desde el primer minuto.

La historia sigue a Lhan, una chica vietnamita con un grupo sanguíneo poco común, que huye de Pruek, un despiadado cazatesoros que asesinó a sangre fría a sus padres. Poh, líder de la organización de asesinos Casa 89, la rescata y le ofrece refugio en Tailandia.

Lhan crece como una más junto a Pran, el hijo biológico de Poh, y Eme, un huérfano al que acogió. Poh encarga a Pran que la proteja a toda costa y, con el tiempo, su relación se vuelve más íntima y terminan enamorándose uno del otro.

El thriller asiático que llegó a Netflix y te atrapa desde el primer minuto con su impactante historia

La tranquilidad de Lhan se derrumba cuando Pruek vuelve a encontrarla y tiene decidido obtener su sangre a cualquier precio. En medio de la amenaza, ella descubre el verdadero motivo por el que fue llevada a Casa 89.

Captura de pantalla 2026-05-10 110747 Sangre Asesina está disponible en Netflix. Foto: captura de video / Netflix.

Su raro grupo sanguíneo la convierte nuevamente en un objetivo potencial, pero esta vez toma la decisión de no escapar y enfrentar al asesino que le quitó la vida a sus padres. No luchará sola, ya que lo hará acompañada de la persona que ama y luchará por su libertad.