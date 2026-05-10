El thriller asiático que llegó a Netflix y te atrapa desde el primer minuto con su impactante historia
El servicio de streaming tiene en su lista de estrenos una película que promete arrasar y en esta nota te contamos de que se trata.
Con la llegada de un nuevo mes, Netflix anunció fuertes estrenos que prometen arrasar en la plataforma. Uno de ellos es Sangre Asesina, un thriller asiático que mezcla drama, acción y mucho suspenso que sin dudas te atrapa desde el primer minuto.
La historia sigue a Lhan, una chica vietnamita con un grupo sanguíneo poco común, que huye de Pruek, un despiadado cazatesoros que asesinó a sangre fría a sus padres. Poh, líder de la organización de asesinos Casa 89, la rescata y le ofrece refugio en Tailandia.
Lhan crece como una más junto a Pran, el hijo biológico de Poh, y Eme, un huérfano al que acogió. Poh encarga a Pran que la proteja a toda costa y, con el tiempo, su relación se vuelve más íntima y terminan enamorándose uno del otro.
El thriller asiático que te atrapará y está disponible en Netflix
La tranquilidad de Lhan se derrumba cuando Pruek vuelve a encontrarla y tiene decidido obtener su sangre a cualquier precio. En medio de la amenaza, ella descubre el verdadero motivo por el que fue llevada a Casa 89.
Su raro grupo sanguíneo la convierte nuevamente en un objetivo potencial, pero esta vez toma la decisión de no escapar y enfrentar al asesino que le quitó la vida a sus padres. No luchará sola, ya que lo hará acompañada de la persona que ama y luchará por su libertad.