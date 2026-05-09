Las 3 películas dramáticas de Netflix que son perfectas para maratonear este fin de semana

Los dramas son perfectos para maratonear durante el fin de semana. Por lo general, cuentan historias atrapantes, emotivas y fáciles de seguir, ideales para desconectarse y entretenerse. Netflix tiene un enorme catálogo de este género y hay tres películas que no te podés perder.

The Life List, conocida en español como Criaturas luminosas, es uno de los estrenos más recientes de la plataforma y está captando la atención de todos por su emotiva historia basada en un bestseller. La trama sigue a Tova, una viuda que trabaja en un acuario y conecta con Marcellus, un pulpo gigante del Pacífico. Rápidamente se convierten en amigos y, gracias a ese vínculo inesperado, descubren la verdad detrás de la desaparición de su hijo años atrás.

La película se convirtió en una de las más recomendadas porque muchos aseguran que deja el “corazón contento”. En parte, por la relación fuera de lo común entre una mujer y un pulpo, y también por la actuación de Sally Field, que logra transmitir profundidad y sensibilidad en cada escena.

Close es una película belga nominada al Óscar que promete romperte el corazón. El film sigue la intensa amistad entre Léo y Remi , dos chicos de 13 años inseparables hasta que un episodio en la escuela cambia por completo su relación.

Los críticos la destacan por la enorme sensibilidad con la que explora temas como la masculinidad frágil, la presión social y la pérdida de la inocencia. Todo está contado de una manera íntima y profundamente conmovedora.

Una película basada en hechos reales

La sociedad de la nieve es un drama basado en hechos reales que se convirtió en un fenómeno mundial por su historia cruda y emocional. La película recrea la tragedia de 1972, cuando un avión se estrelló en los Andes y el equipo de rugby uruguayo que viajaba allí quedó atrapado en medio del frío extremo. Para sobrevivir, los jóvenes debieron tomar decisiones extremas que todavía generan debate.

No te pierdas el tráiler de la película

Embed - La Sociedad De La Nieve Avance Oficial Netflix

Uno de los grandes motivos para verla es su enorme calidad técnica y humana. A diferencia de otras adaptaciones, esta versión pone el foco en los vínculos entre los sobrevivientes, el sacrificio y la espiritualidad de quienes atravesaron aquella experiencia límite.