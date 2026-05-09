La miniserie de espías de Netflix de 6 capítulos ideal para maratonear

Netflix sigue apostando fuerte por las producciones cortas y una de las que llama la atención en la plataforma es Palomas Negras . La miniserie mezcla espionaje, thriller político, acción y drama en una historia llena de secretos, traiciones y asesinatos.

La miniserie fue creada por Joe Barton y se estrenó en Netflix en diciembre de 2024. Tiene seis episodios, con una duración aproximada de 55 minutos cada uno. Su género combina suspenso, espionaje, acción y drama político, en una historia ambientada en Londres durante la época navideña.

La trama sigue a Helen Webb, una mujer que aparenta tener una vida perfecta junto a su esposo, un importante político británico. Sin embargo, en secreto trabaja para una organización de espionaje llamada Palomas Negras. Todo cambia cuando asesinan a su amante y ella queda atrapada en una peligrosa conspiración que involucra al gobierno y a distintos grupos criminales. Para protegerla, aparece Sam, un viejo amigo y asesino profesional que vuelve a su vida.

El elenco principal está encabezado por Keira Knightley, quien interpreta a Helen Webb. También participan Ben Whishaw y Sarah Lancashire en roles clave dentro de la historia. El reparto se completa con Andrew Buchan, Andrew Koji, Omari Douglas y Kathryn Hunter, entre otros actores reconocidos de la televisión británica.

Uno de los aspectos más destacados de la serie es su mezcla de tensión, humor negro y escenas de acción. Aunque comienza como un thriller clásico de espías, la historia incorpora momentos de ironía y diálogos muy filosos. Además, la ambientación navideña le da un contraste especial a una trama marcada por asesinatos, conspiraciones y secretos políticos.

Muchos espectadores destacaron que la serie logra mantener el suspenso durante todos los episodios y que combina muy bien el drama emocional con la acción. Netflix ya confirmó una segunda temporada.

Es una opción ideal para quienes disfrutan de las historias de espionaje modernas. Con solo seis capítulos, se puede ver en poco tiempo y deja abierta la puerta para nuevas historias dentro de este universo de espías y conspiraciones.

Mira el tráiler de la miniserie de Netflix