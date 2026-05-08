La extravagante miniserie de Netflix de 10 espisodios cortos ideal para ver en un día
Dos desconocidos participan en un extraño experimento farmacéutico que cambia sus vidas en esta impactante miniserie de Netflix.
Netflix cuenta con varias miniseries dentro de su extenso y variado catálogo. Una de las que sobresale es Maniac. La producción mezcla drama, ciencia ficción, humor negro y psicología en una historia diferente a todo lo habitual dentro de la plataforma. Con solo diez episodios cortos, es perfecta para ver en una tarde.
La miniserie fue creada por Patrick Somerville y dirigida por Cary Fukunaga. Está basada en una producción noruega del mismo nombre y se estrenó en Netflix en septiembre de 2018. Su género combina drama psicológico, comedia negra, ciencia ficción y surrealismo. Los episodios tienen una duración aproximada de entre 26 y 47 minutos.
La historia sigue a Annie Landsberg y Owen Milgrim, dos personas con problemas emocionales y mentales que participan en un misterioso ensayo farmacéutico. Ambos aceptan probar un tratamiento experimental que promete solucionar cualquier dolor psicológico sin efectos secundarios. Sin embargo, el experimento comienza a fallar y los participantes quedan atrapados en realidades extrañas y alucinaciones cada vez más intensas.
El elenco principal está encabezado por Emma Stone y Jonah Hill, quienes interpretan a Annie y Owen. También participan Justin Theroux, Sonoya Mizuno, Sally Field y Gabriel Byrne.
Uno de los aspectos más llamativos de la miniserie es su estética visual. La producción presenta un mundo futurista, pero con elementos retro y escenarios muy coloridos. Cada episodio cambia de tono y de ambiente, pasando del drama a la fantasía o incluso al policial. Esa mezcla ayuda a que la historia nunca resulte predecible.
Además del misterio y la ciencia ficción, la trama también habla sobre la soledad, los traumas y la necesidad de conexión humana. A través de los sueños y las simulaciones mentales, los personajes enfrentan sus miedos más profundos. Por eso, la serie logró diferenciarse de otras producciones de Netflix y todavía sigue siendo recomendada entre quienes buscan historias originales y poco convencionales.
Maniac es una propuesta ideal para quienes disfrutan de las series cortas con suspenso, ciencia ficción y giros inesperados. ¡Prepara el pochoclo, recuéstate en el sillón y a disfrutar sin salir de la comodidad del hogar!