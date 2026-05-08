La extravagante miniserie de Netflix de 10 espisodios cortos ideal para ver en un día

Netflix cuenta con varias miniseries dentro de su extenso y variado catálogo. Una de las que sobresale es Maniac . La producción mezcla drama, ciencia ficción, humor negro y psicología en una historia diferente a todo lo habitual dentro de la plataforma. Con solo diez episodios cortos, es perfecta para ver en una tarde.

La miniserie fue creada por Patrick Somerville y dirigida por Cary Fukunaga. Está basada en una producción noruega del mismo nombre y se estrenó en Netflix en septiembre de 2018. Su género combina drama psicológico, comedia negra, ciencia ficción y surrealismo. Los episodios tienen una duración aproximada de entre 26 y 47 minutos.

La historia sigue a Annie Landsberg y Owen Milgrim, dos personas con problemas emocionales y mentales que participan en un misterioso ensayo farmacéutico. Ambos aceptan probar un tratamiento experimental que promete solucionar cualquier dolor psicológico sin efectos secundarios. Sin embargo, el experimento comienza a fallar y los participantes quedan atrapados en realidades extrañas y alucinaciones cada vez más intensas.

El elenco principal está encabezado por Emma Stone y Jonah Hill, quienes interpretan a Annie y Owen. También participan Justin Theroux, Sonoya Mizuno, Sally Field y Gabriel Byrne.

Uno de los aspectos más llamativos de la miniserie es su estética visual. La producción presenta un mundo futurista, pero con elementos retro y escenarios muy coloridos. Cada episodio cambia de tono y de ambiente, pasando del drama a la fantasía o incluso al policial. Esa mezcla ayuda a que la historia nunca resulte predecible.

Además del misterio y la ciencia ficción, la trama también habla sobre la soledad, los traumas y la necesidad de conexión humana. A través de los sueños y las simulaciones mentales, los personajes enfrentan sus miedos más profundos. Por eso, la serie logró diferenciarse de otras producciones de Netflix y todavía sigue siendo recomendada entre quienes buscan historias originales y poco convencionales.

Maniac es una propuesta ideal para quienes disfrutan de las series cortas con suspenso, ciencia ficción y giros inesperados. ¡Prepara el pochoclo, recuéstate en el sillón y a disfrutar sin salir de la comodidad del hogar!

Mira el tráiler de la miniserie disponible en Netflix