La comedia de misterio que sorprende en Netflix y es perfecta para el fin de semana

Netflix sigue siendo la plataforma de streaming más elegida en el mundo. Contiene un amplio catálogo con producciones para todos los gustos y edades. Una que se destaca es 7 mujeres y un misterio . Una propuesta ideal para quienes disfrutan de los clásicos policiales ambientados en mansiones aisladas. ¡Prepara el pochoclo y a disfrutar!

La película es un thriller de misterio con toques de comedia dirigido por Alessandro Genovesi. Tiene una duración de 83 minutos y funciona como una nueva versión de la recordada película francesa “8 mujeres”, basada a su vez en la obra teatral de Robert Thomas.

La historia transcurre durante las fiestas de Navidad. Todo cambia cuando el patriarca de una familia aparece asesinado dentro de su casa. A partir de ese momento, siete mujeres quedan atrapadas en la mansión por una tormenta y descubren que cualquiera de ellas podría ser la culpable. Mientras intentan resolver el crimen, comienzan a salir a la luz secretos, mentiras y viejos conflictos familiares.

El elenco está formado por reconocidas actrices italianas. Entre las protagonistas aparecen Margherita Buy, Ornella Vanoni, Micaela Ramazzotti, Sabrina Impacciatore, Luisa Ranieri, Diana Del Bufalo y Benedetta Porcaroli. La química entre las intérpretes es uno de los puntos fuertes de la producción.

Uno de los aspectos más interesantes de la película es su ambientación. Toda la trama ocurre casi por completo dentro de una enorme casa, lo que genera una sensación constante de encierro y sospecha. Además, el vestuario y la estética retro ayudan a crear un clima elegante y teatral que recuerda a los clásicos relatos de detectives.

Aunque mezcla humor y misterio, la película mantiene el suspenso durante toda la historia. Cada personaje tiene motivos ocultos y el guion juega permanentemente con las dudas del espectador. Por eso resulta una opción entretenida para quienes buscan una historia liviana, pero con asesinatos, engaños y revelaciones inesperadas.

Disponible en Netflix desde finales de 2022, es una propuesta diferente dentro del catálogo de la plataforma. Es una buena alternativa para ver en una sola noche y disfrutar de un misterio con estilo clásico.

Mira el tráiler de la película disponible en Netflix