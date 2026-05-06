Qué ver en Netflix: una imperdible historia sobre amor, pérdida y segundas oportunidades
Un drama romántico con toque sobrenatural en Netflix sobre una joven que intenta reconectarse con su novio fallecido.
Dentro del catálogo de Netflix conviven historias de distintos géneros y estilos. Entre ellas hay películas románticas que combinan emoción con elementos sobrenaturales. Ese es el caso de The In Between, conocida en español como Entre la vida y la muerte, una propuesta pensada para un público joven que busca historias intensas.
Se trata de una producción estadounidense estrenada en 2022, dirigida por Arie Posin. Pertenece al género romance, drama y ciencia ficción, con un enfoque claramente emocional. Tiene una duración de 115 minutos.
La historia sigue a Tessa, una adolescente que sobrevive a un accidente de auto en el que muere su novio, Skylar. A partir de ese momento, comienza a sentir que él intenta comunicarse desde el más allá. Convencida de que su vínculo sigue vigente, inicia una búsqueda para entender lo que ocurre y lograr un cierre emocional.
Más allá del punto de partida trágico, la película se centra en temas como el duelo, el amor y la conexión entre dos personas. La trama mezcla momentos románticos con situaciones sobrenaturales. De ese modo, plantea la idea de que los sentimientos pueden trascender incluso la muerte.
El elenco está encabezado por Joey King en el papel de Tessa y Kyle Allen como Skylar. También participan Kim Dickens, John Ortiz y Celeste O'Connor, entre otros.
La película combina romance con una mirada sensible sobre la pérdida. Es una historia sobre segundas oportunidades y despedidas pendientes. Para quienes disfrutan de romances con un toque sobrenatural, puede ser una opción interesante dentro de Netflix.