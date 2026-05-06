Qué ver en Netflix: una imperdible historia sobre amor, pérdida y segundas oportunidades

Un drama romántico con toque sobrenatural en Netflix sobre una joven que intenta reconectarse con su novio fallecido.

Dentro del catálogo de Netflix conviven historias de distintos géneros y estilos. Entre ellas hay películas románticas que combinan emoción con elementos sobrenaturales. Ese es el caso de The In Between, conocida en español como Entre la vida y la muerte, una propuesta pensada para un público joven que busca historias intensas.

Se trata de una producción estadounidense estrenada en 2022, dirigida por Arie Posin. Pertenece al género romance, drama y ciencia ficción, con un enfoque claramente emocional. Tiene una duración de 115 minutos.

La historia sigue a Tessa, una adolescente que sobrevive a un accidente de auto en el que muere su novio, Skylar. A partir de ese momento, comienza a sentir que él intenta comunicarse desde el más allá. Convencida de que su vínculo sigue vigente, inicia una búsqueda para entender lo que ocurre y lograr un cierre emocional.

netflix NETFLIX. Entre la vida y la muerte

Más allá del punto de partida trágico, la película se centra en temas como el duelo, el amor y la conexión entre dos personas. La trama mezcla momentos románticos con situaciones sobrenaturales. De ese modo, plantea la idea de que los sentimientos pueden trascender incluso la muerte.