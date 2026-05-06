Netflix estrena la segunda temporada de un thriller asfixiante para maratonear entre semana

El catálogo de Netflix vuelve a apostar fuerte por el suspenso escandinavo. Tras una larga espera, el 7 de mayo llega a la plataforma la segunda temporada de El caso Hartung (The Chestnut Man), la aclamada producción danesa que es un fenómeno global.

Basada en la novela homónima de Søren Sveistrup, la ficción regresa con una propuesta renovada pero fiel a esa atmósfera sombría, gélida y asfixiante que define a las mejores producciones de la región.

A diferencia de la primera temporada de la serie , que giraba en torno a los macabros muñecos hechos con castañas dejados en las escenas del crimen, esta nueva entrega un misterio desde cero.

La historia arranca con la misteriosa desaparición de una mujer de 41 años. Lo que en principio parece un caso aislado toma un giro dramático cuando los investigadores descubren que la víctima llevaba meses denunciando un acoso sistemático.

Al analizar los detalles del asesinato, la policía desentierra un escalofriante hilo conductor: las características del crimen guardan perturbadoras similitudes con un caso cerrado dos años atrás, donde una adolescente de 17 años fue hallada en circunstancias casi idénticas.

La serie se destaca por tener una fotografía de tonos fríos y paisajes desolados, un ritmo meticuloso y giros argumentales que desafían las deducciones del espectador.

El estreno en Netflix promete revolucionar a toda la audiencia de streaming fanática de este género.