Por qué todos recomiendan tirar sal gruesa en el inodoro y para qué sirve
Un truco casero para la limpieza del baño se viraliza: la sal gruesa promete dejar tu inodoro reluciente y sin sarro con un simple método nocturno.
Mantener el baño siempre reluciente y desinfectado suele ser una de las tareas domésticas más pesadas. Sin embargo, en el último tiempo ha crecido la tendencia de buscar alternativas ecológicas y caseras. En este caso se destaca la sal gruesa.
Limpieza del baño
La sal posee cualidades antisépticas y antibacterianas naturales. Cuando se introduce en el inodoro, actúa ablandando los depósitos minerales, previniendo las manchas oscuras y frenando la formación de incrustaciones calcáreas. Además, colabora en la degradación de residuos orgánicos, ayudando a mantener las cañerías libres de obstrucciones.
Al combinarse con el bicarbonato de sodio y unas gotas de aceite esencial, este truco se transforma en un tratamiento de choque nocturno capaz de neutralizar malos olores y desinfectar sin emitir vapores tóxicos.
Paso a paso
Para aplicar el método de limpieza se colocan en un recipiente pequeño dos cucharadas de sal gruesa con dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Sumar unas cinco gotas de aceite esencial preferido. Luego volcar la preparación directamente en el fondo del inodoro.
Después bajar la tapa del sanitario inmediatamente para contener los gérmenes y evitar que se dispersen en el ambiente. Dejar que los ingredientes actúen durante toda la noche y a la mañana siguiente tirar la cadena.
Este es un truco de mantenimiento complementario y se puede realizar dos veces por semana para proteger la integridad de las tuberías.
Si las manchas de sarro ya están muy adheridas, se puede recurrir a otros aliados del hogar:
- Vinagre blanco y limón: Combinar media taza de vinagre con el jugo de un limón, aplicar sobre las manchas y regregar con una esponja.
- Pasta de bicarbonato y agua oxigenada: Armar una mezcla consistente, esparcirla por las zonas críticas, dejar actuar 20 minutos y enjuagar.
- Refresco de cola: volcar una lata de esta bebida negra sobre las manchas, esperar media hora y cepillar da excelentes resultados gracias a sus ácidos.