Por qué todos recomiendan tirar sal gruesa en el inodoro y para qué sirve

Mantener el baño siempre reluciente y desinfectado suele ser una de las tareas domésticas más pesadas. Sin embargo, en el último tiempo ha crecido la tendencia de buscar alternativas ecológicas y caseras. En este caso se destaca la sal gruesa.

La sal posee cualidades antisépticas y antibacterianas naturales. Cuando se introduce en el inodoro, actúa ablandando los depósitos minerales, previniendo las manchas oscuras y frenando la formación de incrustaciones calcáreas. Además, colabora en la degradación de residuos orgánicos, ayudando a mantener las cañerías libres de obstrucciones.

La sal sirve para la limpieza del inodoro.

Al combinarse con el bicarbonato de sodio y unas gotas de aceite esencial, este truco se transforma en un tratamiento de choque nocturno capaz de neutralizar malos olores y desinfectar sin emitir vapores tóxicos.

Para aplicar el método de limpieza se colocan en un recipiente pequeño dos cucharadas de sal gruesa con dos cucharadas de bicarbonato de sodio . Sumar unas cinco gotas de aceite esencial preferido. Luego volcar la preparación directamente en el fondo del inodoro.

Después bajar la tapa del sanitario inmediatamente para contener los gérmenes y evitar que se dispersen en el ambiente. Dejar que los ingredientes actúen durante toda la noche y a la mañana siguiente tirar la cadena.

Este es un truco de mantenimiento complementario y se puede realizar dos veces por semana para proteger la integridad de las tuberías.

Si las manchas de sarro ya están muy adheridas, se puede recurrir a otros aliados del hogar: