Cómo eliminar gorgojos de la cocina con un ingrediente que tenés en casa

Pocas cosas son tan frustrantes como abrir un paquete de arroz o harina y encontrar gorgojos . Estos pequeños insectos pueden convertirse en una verdadera pesadilla en la cocina si no se actúan a tiempo. Sin embargo, pueden combatirse y evitarse con un ingrediente de casa: el laurel.

El poder repelente del laurel

El laurel no solo sirve para saborizar salsas; su aroma intenso actúa como un potente repelente natural que los gorgojos no toleran. Lo mejor de este truco es que es totalmente inofensivo para los humanos y no altera el sabor de tus alimentos si se utiliza correctamente.