Cómo eliminar gorgojos de la cocina con un ingrediente que tenés en casa
La limpieza en la alacena puede ser más fácil: el laurel emerge como el aliado natural contra los persistentes gorgojos de cocina.
Pocas cosas son tan frustrantes como abrir un paquete de arroz o harina y encontrar gorgojos. Estos pequeños insectos pueden convertirse en una verdadera pesadilla en la cocina si no se actúan a tiempo. Sin embargo, pueden combatirse y evitarse con un ingrediente de casa: el laurel.
El poder repelente del laurel
El laurel no solo sirve para saborizar salsas; su aroma intenso actúa como un potente repelente natural que los gorgojos no toleran. Lo mejor de este truco es que es totalmente inofensivo para los humanos y no altera el sabor de tus alimentos si se utiliza correctamente.
Cómo aplicarlo:
Colocá dos o tres hojas de laurel secas directamente dentro de los frascos de legumbres, arroz o cereales.
Distribuí hojas sueltas en los rincones de los estantes y cerca de los paquetes abiertos para crear una barrera aromática.
Las claves para una alacena blindada
-
Frascos herméticos: evitá dejar los alimentos en sus bolsas originales de plástico o cartón; trasvasá todo a recipientes de vidrio o plástico con cierre hermético.
Limpieza con vinagre: al higienizar los estantes, usá una mezcla de agua y vinagre blanco, ya que ayuda a eliminar larvas imperceptibles.
El truco del freezer: si comprás harinas o granos al por mayor, guardalos en el congelador durante 48 horas apenas llegues del súper para eliminar cualquier huevo residual.