Presenta:

Tendencias

|

botas

Vuelven de los 2000 y son tendencia total: las botas que todas van a usar este invierno

De Kate Moss a Rosalía: el calzado que regresa por su suela plana, perfecta para caminar sin molestias.

Marla Ferrón

Las botas que combinan con prendas de invierno y verano.&nbsp;

Las botas que combinan con prendas de invierno y verano. 

Cosmopolitan

Las bajas temperaturas ya se hacen sentir y es momento de renovar el calzado por opciones más abrigadas. Aunque en 2024 y 2025 los borcegos dominaron los looks (tanto para la oficina como para la noche), en 2026 hay un nuevo protagonista: las biker boots, también conocidas como botas moteras.

Este modelo tuvo su auge en los años 2000, cuando íconos de estilo como Kate Moss y Sienna Miller las convirtieron en un clásico del street style. Pero recientemente, ganaron popularidad gracias al tour Motomami de Rosalía, que impulsó su regreso a las calles.

El diseño de este calzado destaca por su comodidad: suelen tener poco taco y detalles como hebillas o correas, que aportan un aire juvenil y descontracturado. En cuanto a colores, si bien el negro y el marrón siguen siendo los más elegidos, también ganan terreno opciones como el verde musgo y el violeta.

biker boots
El calzado de iniverno que vuelve de los 2000.

El calzado de iniverno que vuelve de los 2000.

Durante el invierno, las biker boots se consolidan como tendencia no solo por su estética, sino también por su funcionalidad. Su estructura robusta, generalmente de cuero, y su suela gruesa ayudan a proteger del frío y la lluvia, mejoran el agarre en superficies resbaladizas y mantienen los pies secos.

Además, a diferencia de otros calzados invernales con taco, su base plana permite caminar durante horas sin generar cansancio, lo que las convierte en una opción práctica para el día a día.

Cierra la temporada de invierno con estos looks protagonizados por botas Foto: Mujer Hoy
Las botan revolucionaron los 2000 y ahora son las nuevas protagonistas.

Las botan revolucionaron los 2000 y ahora son las nuevas protagonistas.

Cómo combinarlas este invierno

Las estilistas coinciden en que las biker boots son extremadamente versátiles. Algunas combinaciones clave:

  • Con jeans rectos o ajustados, sumados a un abrigo de cuello alto y una chaqueta de cuero, para un look equilibrado entre lo pulido y lo relajado.
  • Con falda midi de seda o vestido lencero, acompañados por un suéter oversized de lana, logrando el contraste de texturas que marca tendencia.
  • En un outfit total black, donde se mezclan materiales como cuero y punto: en este caso, los accesorios pasan a ser protagonistas.

Archivado en

Notas Relacionadas