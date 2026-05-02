Vuelven de los 2000 y son tendencia total: las botas que todas van a usar este invierno

De Kate Moss a Rosalía: el calzado que regresa por su suela plana, perfecta para caminar sin molestias.

Las botas que combinan con prendas de invierno y verano.

Las bajas temperaturas ya se hacen sentir y es momento de renovar el calzado por opciones más abrigadas. Aunque en 2024 y 2025 los borcegos dominaron los looks (tanto para la oficina como para la noche), en 2026 hay un nuevo protagonista: las biker boots, también conocidas como botas moteras.

Este modelo tuvo su auge en los años 2000, cuando íconos de estilo como Kate Moss y Sienna Miller las convirtieron en un clásico del street style. Pero recientemente, ganaron popularidad gracias al tour Motomami de Rosalía, que impulsó su regreso a las calles.

El diseño de este calzado destaca por su comodidad: suelen tener poco taco y detalles como hebillas o correas, que aportan un aire juvenil y descontracturado. En cuanto a colores, si bien el negro y el marrón siguen siendo los más elegidos, también ganan terreno opciones como el verde musgo y el violeta.

biker boots El calzado de iniverno que vuelve de los 2000. Archivo

Durante el invierno, las biker boots se consolidan como tendencia no solo por su estética, sino también por su funcionalidad. Su estructura robusta, generalmente de cuero, y su suela gruesa ayudan a proteger del frío y la lluvia, mejoran el agarre en superficies resbaladizas y mantienen los pies secos.