Vuelven de los 2000 y son tendencia total: las botas que todas van a usar este invierno
De Kate Moss a Rosalía: el calzado que regresa por su suela plana, perfecta para caminar sin molestias.
Las bajas temperaturas ya se hacen sentir y es momento de renovar el calzado por opciones más abrigadas. Aunque en 2024 y 2025 los borcegos dominaron los looks (tanto para la oficina como para la noche), en 2026 hay un nuevo protagonista: las biker boots, también conocidas como botas moteras.
Este modelo tuvo su auge en los años 2000, cuando íconos de estilo como Kate Moss y Sienna Miller las convirtieron en un clásico del street style. Pero recientemente, ganaron popularidad gracias al tour Motomami de Rosalía, que impulsó su regreso a las calles.
El diseño de este calzado destaca por su comodidad: suelen tener poco taco y detalles como hebillas o correas, que aportan un aire juvenil y descontracturado. En cuanto a colores, si bien el negro y el marrón siguen siendo los más elegidos, también ganan terreno opciones como el verde musgo y el violeta.
Durante el invierno, las biker boots se consolidan como tendencia no solo por su estética, sino también por su funcionalidad. Su estructura robusta, generalmente de cuero, y su suela gruesa ayudan a proteger del frío y la lluvia, mejoran el agarre en superficies resbaladizas y mantienen los pies secos.
Además, a diferencia de otros calzados invernales con taco, su base plana permite caminar durante horas sin generar cansancio, lo que las convierte en una opción práctica para el día a día.
Cómo combinarlas este invierno
Las estilistas coinciden en que las biker boots son extremadamente versátiles. Algunas combinaciones clave:
- Con jeans rectos o ajustados, sumados a un abrigo de cuello alto y una chaqueta de cuero, para un look equilibrado entre lo pulido y lo relajado.
- Con falda midi de seda o vestido lencero, acompañados por un suéter oversized de lana, logrando el contraste de texturas que marca tendencia.
- En un outfit total black, donde se mezclan materiales como cuero y punto: en este caso, los accesorios pasan a ser protagonistas.