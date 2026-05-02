A los 91 años, Enrique Macaya Márquez va por otro Mundial y estira un récord único del periodismo
El periodista Enrique Macaya Márquez se alista para el Mundial 2026, donde sumaría otra cita a su histórica marca cubriendo copas del mundo.
A los 91 años, Enrique Macaya Márquez está a un paso de seguir haciendo historia. Si se confirma su presencia en el Mundial 2026, alcanzará su 18ª Copa del Mundo consecutiva, una marca sin precedentes en el periodismo deportivo a nivel global.
Su participación en la próxima cita, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, fue anticipada en una campaña publicitaria de una plataforma de transporte terrestre donde el propio Macaya aparece proyectando su viaje. La idea es clara y atraviesa generaciones: si hay Mundial, él tiene que estar.
Macaya Márquez se prepara para cubrir su 18° Mundial consecutivo
Su historia con el torneo comenzó en Suecia 1958, y desde entonces no faltó nunca. Fue testigo directo de momentos inolvidables, como los títulos de la Selección argentina en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.
En la última edición ya había alcanzado los 17 Mundiales consecutivos, un récord que lo posicionó como el periodista con más coberturas mundialistas de la historia. De confirmarse su presencia en 2026, ampliará una marca que parece inalcanzable.
A lo largo de su carrera atravesó todas las etapas del oficio: desde la radio con recursos limitados hasta las transmisiones multiplataforma actuales. Siempre con el mismo sello, fue protagonista de ciclos emblemáticos como Fútbol de Primera y se consolidó como una referencia indiscutida para generaciones de periodistas.