A los 91 años, Enrique Macaya Márquez va por otro Mundial y estira un récord único del periodismo

El periodista Enrique Macaya Márquez se alista para el Mundial 2026, donde sumaría otra cita a su histórica marca cubriendo copas del mundo.

Enrique Macaya Márquez, fue reconocido por la FIFA durante la última Copa del Mundo en Qatar 2022.

A los 91 años, Enrique Macaya Márquez está a un paso de seguir haciendo historia. Si se confirma su presencia en el Mundial 2026, alcanzará su 18ª Copa del Mundo consecutiva, una marca sin precedentes en el periodismo deportivo a nivel global.

Su participación en la próxima cita, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, fue anticipada en una campaña publicitaria de una plataforma de transporte terrestre donde el propio Macaya aparece proyectando su viaje. La idea es clara y atraviesa generaciones: si hay Mundial, él tiene que estar.

Macaya Márquez se prepara para cubrir su 18° Mundial consecutivo Embed Macaya está en camino a Kansas City en su Cabify. Un viaje que empezó hace 68 años, con su primera copa y después de 17 mundiales consecutivos el hombre récord no podía faltar a este Porque si Macaya va al Mundial, es mejor pic.twitter.com/YPImRQfUJa — Cabify Argentina (@cabify_arg) April 28, 2026 Su historia con el torneo comenzó en Suecia 1958, y desde entonces no faltó nunca. Fue testigo directo de momentos inolvidables, como los títulos de la Selección argentina en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

En la última edición ya había alcanzado los 17 Mundiales consecutivos, un récord que lo posicionó como el periodista con más coberturas mundialistas de la historia. De confirmarse su presencia en 2026, ampliará una marca que parece inalcanzable.