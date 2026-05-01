La impactante sentencia de José Luis Chilavert sobre Santiago Beltrán, el arquero sensación de River

“Vengo siguiendo a Beltrán desde que debutó. Estamos en presencia ante un posible sustituto al Dibu Martínez ”, aseguró Chilavert en diálogo con Radio La Red, donde también remarcó sus condiciones. “Me hace recordar a mis comienzos cuando llegué a San Lorenzo, es un arquero que transmite seguridad”.

Santiago Beltrán atajó un penal clave en el duelo que River le ganó agónicamente a Bragantino en Brasil.

Además, lo comparó con sus propios inicios y destacó su presencia: “Me hace recordar a mis comienzos cuando llegué a San Lorenzo, es un arquero que transmite seguridad”. Y agregó: “Beltrán dio la garantía que le da tranquilidad a un equipo que necesita en el extranjero”.

Chilavert también fue tajante al opinar sobre la actualidad del arco en el equipo de Eduardo Coudet : “Si fuera Coudet lo mantengo a Santiago Beltrán en el arco por encima de Franco Armani , que hoy debería ser suplente porque además viene de una lesión”.

El respaldo de Chilavert a Beltrán y su postura sobre el arco de River

Beltrán y Armani Sin Armani al 100 por ciento, Chilavert aseguró que si él fuese Coudet le da el arco definitivamente a Beltrán. Prensa River Plate

En cuanto a sus condiciones, resaltó un rasgo clave de su juego: “Tiene que seguir su mismo estilo, no tiene que cambiar. Cuando sale a descolgar, parece un basquetbolista de la NBA, eso da tranquilidad y soluciones”. Además, destacó su madurez pese a la edad.

Por último, proyectó su futuro y dejó una reflexión más amplia: “Imagino que los ojeadores de Europa lo tienen en la mira. Arqueros buenos y ganadores en Sudamérica ya no los tenemos, eso me alegra mucho. Parece que es un veterano”, sentenció, proyectando un futuro prometedor para el joven arquero.