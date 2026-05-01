La impactante sentencia de José Luis Chilavert sobre Santiago Beltrán, el arquero sensación de River
El exarquero José Luis Félix Chilavert elogió a Santiago Beltrán y lanzó una comparación que sacude el Mundo River.
El histórico arquero paraguayo José Luis Chilavert llenó de elogios a Santiago Beltrán y se metió de lleno en la discusión sobre el arco de River y dejó frases contundentes que alimentan el debate y encienden la ilusión.
“Vengo siguiendo a Beltrán desde que debutó. Estamos en presencia ante un posible sustituto al Dibu Martínez”, aseguró Chilavert en diálogo con Radio La Red, donde también remarcó sus condiciones. “Me hace recordar a mis comienzos cuando llegué a San Lorenzo, es un arquero que transmite seguridad”.
Chilavert se rindió ante Beltrán y lo postuló como sucesor del Dibu Martínez
Además, lo comparó con sus propios inicios y destacó su presencia: “Me hace recordar a mis comienzos cuando llegué a San Lorenzo, es un arquero que transmite seguridad”. Y agregó: “Beltrán dio la garantía que le da tranquilidad a un equipo que necesita en el extranjero”.
Chilavert también fue tajante al opinar sobre la actualidad del arco en el equipo de Eduardo Coudet: “Si fuera Coudet lo mantengo a Santiago Beltrán en el arco por encima de Franco Armani, que hoy debería ser suplente porque además viene de una lesión”.
El respaldo de Chilavert a Beltrán y su postura sobre el arco de River
En cuanto a sus condiciones, resaltó un rasgo clave de su juego: “Tiene que seguir su mismo estilo, no tiene que cambiar. Cuando sale a descolgar, parece un basquetbolista de la NBA, eso da tranquilidad y soluciones”. Además, destacó su madurez pese a la edad.
Por último, proyectó su futuro y dejó una reflexión más amplia: “Imagino que los ojeadores de Europa lo tienen en la mira. Arqueros buenos y ganadores en Sudamérica ya no los tenemos, eso me alegra mucho. Parece que es un veterano”, sentenció, proyectando un futuro prometedor para el joven arquero.