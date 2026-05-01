La Fórmula 1 reveló el curioso intercambio entre Colapinto y su ingeniero tras la qualy sprint en Miami

La Fórmula 1 publicó en su cuenta oficial de Instagram un video que rápidamente se volvió llamativo tras la clasificación sprint del Gran Premio de Miami . En las imágenes se observa a Franco Colapinto completando su vuelta en el tramo final de la sesión, mientras mantiene una conversación con su ingeniero de pista.

El piloto argentino de Alpine cerró la clasificación sprint en un destacado octavo puesto , con un tiempo de 1:29.320, consolidando una actuación sólida dentro de la SQ3. El resultado lo ubicó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, y también del Red Bull de Isack Hadjar, en una jornada positiva para el pilarense.

Franco Colapinto tuvo un arranque prometedor en el Gran Premio de Miami.

El posteo de la Fórmula 1 estuvo acompañado por una frase para dar contexto: “Como dice el bueno de Stuart Barlow , deben haber sido esos trompos...”. A partir de allí, se conoció parte de la conversación entre Colapinto y su ingeniero, que incluyó una referencia directa a su reciente presentación en Buenos Aires.

Stuart Barlow le comunicó la situación en pista: “Estamos P7 con Antonelli terminando su vuelta. Así que terminaremos P8, creo… Con neumáticos usados terminaste delante de Hadjar. ¡Muy buen trabajo amigo! Tuvo que haber sido toda esa práctica de drifting en Buenos Aires”.

Colapinto y su ingeniero, protagonistas de un curioso intercambio tras la qualy sprint en Miami Colapinto y su ingeniero, protagonistas de un curioso intercambio tras la qualy sprint en Miami

Colapinto, humor y un sólido cierre de clasificación

La respuesta del piloto argentino mantuvo el tono distendido del intercambio. En medio de risas, sostuvo: "Sí, tuvo que haber sido eso. Vamos para mañana, comenzamos bien el fin de semana”, expresó Colapinto, en referencia a su presentación en Buenos Aires, que generó gran repercusión en los días previos.

El diálogo refleja el buen clima tras una clasificación sprint en la que el argentino se destacó dentro de Alpine, superando los cortes iniciales y consolidando su rendimiento en un fin de semana que lo encuentra en progresión dentro de la Fórmula 1.