La frase optimista de Franco Colapinto tras clasificar 8° para la Sprint del GP de Miami: "Mañana vamos por más"

Franco Colapinto logró su mejor clasificación histórica en la Fórmula 1 y dejó un mensaje tras la qualy Sprint.

En un fin de semana exigente, Franco Colapinto dio un paso adelante y volvió a meterse entre los mejores.

Franco Colapinto tuvo una gran actuación en la clasificación Sprint del Gran Premio de Miami y largará desde la 8ª posición en la carrera corta. El piloto de Alpine mostró una clara mejora en su rendimiento y volvió a meterse en zona de puntos.

En una qualy dominada por Lando Norris con McLaren, el pilarense marcó un tiempo de 1m29s320 en su único intento rápido y superó a su compañero Pierre Gasly, que terminó 10°. Todo esto, pese a no contar con las mismas actualizaciones en el monoplaza.

El resultado le permitió igualar su mejor clasificación histórica en la categoría, la lograda en Bakú 2024, y firmar su mejor posición de partida en una Sprint. Más allá del número, se destacó su solidez en un circuito desconocido y en un formato que no da margen de error.

Franco Colapinto, tras clasificarse 8° en la Sprint de Miami Colapinto, tras clasificarse 8° en la Sprint de Miami Colapinto, tras clasificarse 8° en la Sprint de Miami ESPN

Tras bajarse del auto, Colapinto dejó en claro su alivio por el progreso: “Estoy contento. Lo principal fue entender un poco por qué nos faltaba en las carreras anteriores. De a poco se va dando. En una pista que no conocía y en un fin de semana sprint, que es muy corto, todo es más complicado de lo normal, pero desde el principio estuvimos rápidos”.