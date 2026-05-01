Colapinto reaccionó por radio tras un cruce en pista con Leclerc: "¿Qué carajo está haciendo?"

Franco Colapinto inició su participación en en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 con un rendimiento sólido en la primera práctica libre , donde finalizó en el puesto 11. A pesar de ese balance positivo, un cruce en pista con Charles Leclerc generó tensión durante la sesión.

A lo largo del entrenamiento, el piloto de Alpine mostró un ritmo competitivo y se mantuvo cerca del top 10 en distintos pasajes, dejando una primera referencia positiva en el inicio del fin de semana.

Franco Colapinto fue competitivo en la primera práctica, aunque protagonizó un momento tenso en pista.

En ese contexto, Colapinto salió a buscar una mejora en su tiempo en una vuelta rápida, pero el tráfico en pista terminó condicionando su intento en un sector clave.

El incidente ocurrió cuando Leclerc quedó en la trayectoria del argentino, afectando directamente su intento de vuelta rápida. La maniobra no implicó riesgo, pero sí frustró una oportunidad de mejorar el tiempo durante la única práctica libre del fin de semana.

Colapinto tuvo un cruce con Leclerc durante las prácticas en Miami Colapinto tuvo un cruce con Leclerc durante las prácticas en Miami

La reacción no tardó en llegar. A través de la radio, Colapinto expresó su malestar con su ingeniero, Stuart Barlow: “¡Oh, amigo, es siempre lo mismo! ¿Qué carajo está haciendo?”, dijo, visiblemente molesto por la situación.

Desde el equipo buscaron rápidamente calmarlo y reenfocar su trabajo en pista: “Concentrémonos en la vuelta acá”, le respondieron.

Colapinto reaccionó por radio tras un cruce con Leclerc Colapinto reaccionó por radio tras un cruce con Leclerc

*Video: Carburando

Más allá del cruce, el balance general fue positivo para el argentino, que dejó buenas sensaciones en su primera toma de contacto con el circuito de Miami.