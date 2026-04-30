Alerta Mundial 2026: Giorgian De Arrascaeta se fracturó la clavícula y en la selección uruguaya prenden velas

Giorgian De Arrascaeta se fracturó la clavícula y hay preocupación en Uruguay. Golpe duro y alarmas encendidas, ¿llega al Mundial?

El momento de la lesión. Ezequiel Piovi le robó el balón, De Arrascaeta cayó mal, quedó sentido y no pudo continuar en el campo de juego. ¿Llegará al Mundial 2026?

La jugada se produjo a los 17 minutos, cuando el mediocampista fue a disputar una pelota y, tras un choque, cayó de manera aparatosa sobre su brazo derecho. El impacto le provocó un fuerte dolor en el hombro y obligó a su salida inmediata del campo de juego.

De Arrascaeta se fracturó y hay preocupación en Uruguay de cara al Mundial Giorgian De Arrascaeta cayó mal y se fracturó la clavícula Giorgian De Arrascaeta cayó mal y se fracturó la clavícula. ESPN

Minutos después, el futbolista fue reemplazado mientras mostraba claras señales de dolor, generando preocupación tanto en su club como en el seleccionado uruguayo, a pocas semanas del Mundial 2026.

Horas más tarde, Flamengo confirmó el diagnóstico a través de un comunicado oficial: "Tras una prueba de imagen realizada en un hospital local, se confirmó que el centrocampista sufre una fractura en la clavícula derecha. El jugador regresará a Río de Janeiro en la madrugada del jueves (30) junto con el resto de la delegación".