Alerta Mundial 2026: Giorgian De Arrascaeta se fracturó la clavícula y en la selección uruguaya prenden velas
Giorgian De Arrascaeta se fracturó la clavícula y hay preocupación en Uruguay. Golpe duro y alarmas encendidas, ¿llega al Mundial?
A tan solo 43 días para el inicio del Mundial 2026, la Selección de Uruguay encendió las alarmas tras la lesión de Giorgian De Arrascaeta, quien sufrió una fractura de clavícula durante el partido entre Flamengo y Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores.
La jugada se produjo a los 17 minutos, cuando el mediocampista fue a disputar una pelota y, tras un choque, cayó de manera aparatosa sobre su brazo derecho. El impacto le provocó un fuerte dolor en el hombro y obligó a su salida inmediata del campo de juego.
De Arrascaeta se fracturó y hay preocupación en Uruguay de cara al Mundial
Minutos después, el futbolista fue reemplazado mientras mostraba claras señales de dolor, generando preocupación tanto en su club como en el seleccionado uruguayo, a pocas semanas del Mundial 2026.
Horas más tarde, Flamengo confirmó el diagnóstico a través de un comunicado oficial: "Tras una prueba de imagen realizada en un hospital local, se confirmó que el centrocampista sufre una fractura en la clavícula derecha. El jugador regresará a Río de Janeiro en la madrugada del jueves (30) junto con el resto de la delegación".
Ahora, la evolución del volante será seguida de cerca, ya que los tiempos de recuperación ponen en duda su presencia en la Copa del Mundo, donde Uruguay apunta a ser protagonista.