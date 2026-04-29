Julián Álvarez salió lesionado en Atlético de Madrid ante Arsenal: la voz que llevó tranquilidad

Buenas noticias para Atlético de Madrid y la Selección argentina : Julián Álvarez no habría sufrido una lesión de gravedad y podría estar en la revancha de las semifinales de la Champions League 2026 frente a Arsenal.

Quien llevó tranquilidad con un posteo en sus redes fue el periodista Gastón Edul. "Buena noticia: Julián Álvarez sintió una torcedura y salió por el dolor del momento. Se cree que no sería más que eso", expresó.

Tras el encuentro, Simeone fue consultado sobre el estado del delantero argentino, quien anotó de penal el tanto del empate. "Julián me dijo que tenía un golpe y me pidió salir. Le harán una prueba para ver lo que tiene. Esperemos que sea lo menos posible”, declaró el técnico en declaraciones recogidas por ESPN. Al ser preguntado sobre si el delantero estará disponible para el partido de vuelta, el DT fue escueto y directo: "Soy optimista".

"LE HARÁN UNA PRUEBA PARA VER QUE TIENE. ESPEREMOS QUE SEA LO MENOS POSIBLE" ️ El Cholo Simeone sobre la lesión de Julián Álvarez #ESPNF360 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1nyQ5PGciq

La Araña había sido protagonista al convertir el gol del empate desde el punto penal , luego de la apertura del marcador de Viktor Gyökeres para el conjunto inglés. El equipo dirigido por Diego Simeone creció a partir de ese momento, pero el foco se trasladó rápidamente a la salud del delantero argentino.

El gol de Julián Álvarez para el empate del Atlético de Madrid

La ejecución de Julián Álvarez para el 1-1 de Atlético de Madrid ante el Arsenal. La ejecución de Julián Álvarez para el 1-1 de Atlético de Madrid ante el Arsenal. Video: ESPN

A falta de 15 minutos para el final, Julián sufrió un golpe en el tobillo izquierdo tras un cruce con Eberechi Eze. Intentó continuar en cancha, pero terminó pidiendo el cambio y se retiró con visibles gestos de dolor.

Julián Álvarez salió lesionado y enciende alarmas de cara al Mundial

Julián Álvarez salió lesionado en el duelo vs. Arsenal Julián Álvarez salió lesionado en el duelo vs. Arsenal ESPN

Ahora, el parte médico del Atlético será clave para determinar la gravedad de la lesión, en un momento sensible de la temporada. El Colchonero se juega la clasificación a la final en la revancha que se disputará el próximo martes 5 de mayo en el Emirates Stadium de Londres.

Pero la preocupación también cruza el Atlántico. A 43 días del inicio del Mundial 2026, el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni sigue con atención la evolución de uno de sus delanteros clave en la búsqueda de defender el título conseguido en Qatar 2022.