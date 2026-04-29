Con un gol de Julián Álvarez, Atlético de Madrid y Arsenal empataron 1-1 y la semi quedó abierta
Viktor Gyokeres y la Araña marcaron de penal para dejar igualada la serie en el Wanda Metropolitano. La revancha será el próximo martes en Inglaterra.
Después de lo que fue el infartante PSG 5-4 Bayern Múnich, del otro lado de la llave también hubo espectáculo. En un partido vibrante y con algunas polémicas, Atlético de Madrid y Arsenal no se sacaron diferencias en la ida y empataron 1-1 en el Wanda Metropolitano por las semifinales de la Champions League 2025/26.
El encuentro fue cerrado y parejo: se jugó con mucha fricción en cada sector del campo y primó la cautela por sobre la ambición ofensiva. La revancha se jugará el próximo martes 5 de mayo a las 16 horas en el Emirates Stadium de Londres y allí se conocerá al primer finalista de esta edición de la Orejona.
Viktor Gyokeres cruzó el penal y marcó el 1-0 para el Arsenal
La apertura del marcador llegó tras una falta de David Hanko sobre Viktor Gyokeres, sancionada como penal por el árbitro Danny Makkelie.
También de penal, Julián Álvarez marcó el empate para el Atlético
Más tarde, una mano de Ben White dentro del área derivó en otro penal que, tras revisión, también fue confirmado.
En una tercera jugada polémica, un penal inicialmente cobrado por una supuesta falta de Hanko sobre Eberechi Eze fue finalmente anulado. Las decisiones del árbitro y del VAR fueron consideradas acertadas, aunque no dejaron de generar debate.
Atlético de Madrid tuvo la opción más clara para llevarse la victoria, con un remate de Ademola Lookman que encontró una gran respuesta de David Raya. Arsenal, por su parte, mostró poco en ataque y apenas inquietó con intentos aislados.
La tremenda marca a la que llegó la Araña en Champions
El partido dejó además un hito individual: Julián Álvarez alcanzó los 25 goles en la Champions League en apenas su cuarta temporada. Con esa cifra superó a Ángel Di María y Gonzalo Higuaín (24) e igualó a Lautaro Martínez y Hernán Crespo, todo ello en apenas 41 partidos disputados en el torneo. Por encima aparecen Sergio Agüero (41), Alfredo Di Stéfano (49) y, en lo más alto, Lionel Messi con 129 tantos.