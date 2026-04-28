El PSG venció 5-4 a Bayern Múnich en un partidazo de otro planeta y todo se definirá en Alemania

Por la ida de las semifinales de la Champions League 2025/26 , el París Saint-Germain se impuso por 5-4 este marte como local sobre el Bayern Múnich en un auténtico partidazo de otro planeta en el Parque de los Príncipes. La revancha en el Allianz Arena para definir al finalista será el próximo miércoles 6 de mayo a las 16 horas.

Los goles del equipo francés los hicieron Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, ambos por duplicado, además del portugués Joao Neves, mientras que para el Bayern Múnich convirtieron Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano y Luis Díaz.

Desde los primeros minutos ya se vivió un espectáculo, con ambos equipos yendo para adelante con muchos hombres, aunque dejando varios espacios en defensa. Así fue como, tras varias aproximaciones, el Bayern se puso en ventaja a los 17 minutos gracias a una buena ejecución de penal de Kane, quien engañó muy bien al arquero rival.

¡¡HARRY NO FALLÓ!! KANE ABRIÓ EL PIE Y MARCÓ EL 1-0 DEL BAYERN EN LA IDA ANTE PSG. Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Xnf0yLxagt

En los siguientes minutos, el equipo bávaro fue una topadora y tuvo contra las cuerdas varias veces al PSG. Sin embargo, cuando casi nadie lo esperaba, el equipo francés llegó al empate a los 24 minutos gracias a una gran definición al segundo paso de Kvaratskhelia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049209881446490324?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡QUE JUGADOR!! PASE TOP DE DOUÉ Y GRAN DEFINICIÓN DE KHVICHA PARA EL 1-1 DEL PSG ANTE BAYERN.



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Joao Neves lo dio vuelta para el PSG

Solo 10 minutos después, el club parisino se puso en ventaja gracias al portugués Neves, que cabeceó dentro del área después de una muy buena ejecución de tiro de esquina de Dembélé.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049211344721743944?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡LO DIO VUELTA EL PSG!! JOAO NEVES ANTICIPÓ Y CON UN GRAN CABEZAZO MARCÓ EL 2-1 ANTE BAYERN MUNICH.



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Olise marcó el 2-2 para el Bayern

El Bayern, por su parte, tuvo una rápida reacción y a los 41 llegó a la igualdad a través de Olise, que definió muy fuerte desde la medialuna del área.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049213638985044205?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡BENDITA CHAMPIONS LEAGUE!! ¡¡OLISE HIZO UN GOLAZO DIGNO PARA BALÓN DE ORO Y MARCÓ EL 2-2 DEL BAYERN MUNICH ANTE PSG!! ¡VIVA EL FÚTBOL!



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Dembelé de penal puso el 3-2 para París

Finalmente, el PSG se puso 3-2 a los 50 de la primera mitad con un penal de Dembélé, para así irse al entretiempo con una ventaja de solo un gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049215794995659138?s=20&partner=&hide_thread=false ¡NEUER ADIVINÓ PERO NO LLEGÓ! DEMBÉLÉ TUVO SU REVANCHA Y MARCÓ EL 3-2 DEL PSG ANTE BAYERN MUNICH EN EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO.



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En el complemento parecía que local iba camino a liquidar la serie, ya que en solo 13 minutos se había puesto 5-2 tras las anotaciones de Kvaratskhelia y Dembélé.

El segundo gol de Kvaratskhelia para el 4-2 del PSG

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049222806609551833?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡KVARADONA PEGÓ DE NUEVO!! ASISTENCIA DE HAKIMI Y DOBLETE DE KVARATSKHELIA PARA EL 4-2 DEL PSG.



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El segundo de Dembelé para el 5-2

El segundo gol de Dembelé para el 5-2 del PSG ante el Bayern

Pero el Bayern Múnich no se dio por vencido y pudo recortar distancias a través de Upamecano y Luis Díaz, para terminar el encuentro a solo un gol de su oponente y llegar con la ilusión al máximo de cara a la vuelta, que será el próximo miércoles en Alemania.

El descuento de Lucho Díaz para poner a tiro al Bayern

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049226112622825773?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡GOLAZO DEL GUAJIRO PARA SEGUIR DESCONTANDO!! LOCURA DE LUCHO DÍAZ PARA EL 4-5 ANTE PSG.



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La actividad en la Champions League continuará este miércoles, con el partido entre en que el Atlético Madrid de España reciba al Arsenal de Inglaterra.

Fuente: NA

El minuto a minuto de París Saint-Germain - Bayern Múnich