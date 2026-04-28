El PSG venció 5-4 a Bayern Múnich en un partidazo de otro planeta y todo se definirá en Alemania
Por la ida de semifinales, el PSG y el Bayern Múnich no se dieron respiro en el Parque de los Príncipes y protagonizaron uno de los mejores partidos del año.
Por la ida de las semifinales de la Champions League 2025/26, el París Saint-Germain se impuso por 5-4 este marte como local sobre el Bayern Múnich en un auténtico partidazo de otro planeta en el Parque de los Príncipes. La revancha en el Allianz Arena para definir al finalista será el próximo miércoles 6 de mayo a las 16 horas.
Los goles del equipo francés los hicieron Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, ambos por duplicado, además del portugués Joao Neves, mientras que para el Bayern Múnich convirtieron Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano y Luis Díaz.
El gol de penal de Kane para el 1-0 del Bayern
Desde los primeros minutos ya se vivió un espectáculo, con ambos equipos yendo para adelante con muchos hombres, aunque dejando varios espacios en defensa. Así fue como, tras varias aproximaciones, el Bayern se puso en ventaja a los 17 minutos gracias a una buena ejecución de penal de Kane, quien engañó muy bien al arquero rival.
El golazo de Kvaratskhelia para el 1-1
En los siguientes minutos, el equipo bávaro fue una topadora y tuvo contra las cuerdas varias veces al PSG. Sin embargo, cuando casi nadie lo esperaba, el equipo francés llegó al empate a los 24 minutos gracias a una gran definición al segundo paso de Kvaratskhelia.
Joao Neves lo dio vuelta para el PSG
Solo 10 minutos después, el club parisino se puso en ventaja gracias al portugués Neves, que cabeceó dentro del área después de una muy buena ejecución de tiro de esquina de Dembélé.
Olise marcó el 2-2 para el Bayern
El Bayern, por su parte, tuvo una rápida reacción y a los 41 llegó a la igualdad a través de Olise, que definió muy fuerte desde la medialuna del área.
Dembelé de penal puso el 3-2 para París
Finalmente, el PSG se puso 3-2 a los 50 de la primera mitad con un penal de Dembélé, para así irse al entretiempo con una ventaja de solo un gol.
En el complemento parecía que local iba camino a liquidar la serie, ya que en solo 13 minutos se había puesto 5-2 tras las anotaciones de Kvaratskhelia y Dembélé.
El segundo gol de Kvaratskhelia para el 4-2 del PSG
El segundo de Dembelé para el 5-2
Pero el Bayern Múnich no se dio por vencido y pudo recortar distancias a través de Upamecano y Luis Díaz, para terminar el encuentro a solo un gol de su oponente y llegar con la ilusión al máximo de cara a la vuelta, que será el próximo miércoles en Alemania.
El descuento de Lucho Díaz para poner a tiro al Bayern
La actividad en la Champions League continuará este miércoles, con el partido entre en que el Atlético Madrid de España reciba al Arsenal de Inglaterra.
Fuente: NA