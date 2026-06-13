La ilusión de George Russell tras quedarse con la pole position para el GP de Barcelona: "Siempre estoy peleando adelante"
Luego de conseguir la pole position en el Circuito de Catalunya, George Russell habló con los medios y se mostró confiado de volver a ganar un GP.
George Russell volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y este sábado se quedó con una espectacular pole position para el Gran Premio de Barcelona. El piloto de Mercedes marcó una vuelta sobresaliente en los instantes finales de la clasificación y logró superar a sus principales rivales para asegurarse el primer lugar de la grilla.
La ilusión de George Russell tras quedarse con la pole position
Tras bajarse del auto, el británico no ocultó su felicidad y destacó el enorme trabajo realizado por todo el equipo durante el fin de semana."Ha sido un gran fin de semana hasta ahora. Siempre estoy peleando adelante. Llegué a este fin de semana con la mente en blanco, me sentí bien desde el principio y es fantástico haber conseguido la pole", expresó el británico luego de conseguir la pole.
Además, remarcó que Mercedes viene mostrando una evolución constante en las últimas carreras y aseguró que el objetivo ahora será transformar ese rendimiento en una victoria el domingo: "Mañana será una carrera interesante. Lewis hizo un gran trabajo para colocarse ahí arriba, así que seguramente habrá pelea. No será nada fácil".
Por último, George Russell también elogió la respuesta del monoplaza en los sectores más rápidos del circuito catalán, un aspecto que resultó determinante para quedarse con el mejor registro.
Russell se quedó con la pole en Barcelona
¿Cuándo y a qué hora se corre el GP de Barcelona?
La carrera del Gran Premio de Barcelona se disputará este domingo desde las 10:00 (hora de Argentina) y promete una intensa batalla en la zona de punta. Por su parte, Franco Colapinto completó una sólida actuación en la clasificación al ubicarse en el 13° puesto, resultado que le permitirá largar desde esa posición e intentar avanzar lugares en una competencia donde la estrategia y el desgaste de neumáticos podrían jugar un papel clave.