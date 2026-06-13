Charles Leclerc volvió a protagonizar otro accidente tras impactar su Ferrari contra las barreras de contención en la Q3 del GP de Barcelona.

El sueño de Charles Leclerc de pelear por la pole position en el Gran Premio de Barcelona se terminó de manera abrupta. El piloto de Ferrari sufrió un fuerte accidente frontal durante la Q3 y dañó considerablemente su SF-26, quedando automáticamente fuera de la lucha por el primer lugar de la grilla en el circuito catalán.

El incidente llegó en el peor momento para el monegasco. Leclerc todavía no había logrado registrar una vuelta rápida en la sesión definitiva de clasificación cuando perdió el control de su monoplaza y terminó impactando contra las barreras. Como consecuencia, quedó ubicado provisionalmente en el décimo puesto, aunque su posición final dependerá de si Ferrari debe realizar reparaciones que impliquen cambios de componentes y eventuales sanciones.

Video: el brutal accidente de Charles Leclerc en la clasificación del GP de Barcelona El brutal accidente de Charles Leclerc en la clasificación del GP de Barcelona X @SC_ESPN El accidente se produjo en un fin de semana especial para el piloto de la Scuderia, que venía trabajando en una nueva configuración de frenos. Tras las complicaciones que había sufrido en el Gran Premio de Mónaco, Leclerc decidió probar diferentes ajustes para intentar encontrar mejores sensaciones al volante y recuperar confianza en las frenadas.

Durante las prácticas y las primeras sesiones en el GP de Barcelona, el piloto realizó diversas comparaciones con la puesta a punto utilizada por su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton. La búsqueda de respuestas llegó después de las fuertes críticas que había lanzado contra el proveedor de frenos Brembo tras los inconvenientes sufridos en su carrera de local una semana atrás.

Ahora, Ferrari deberá evaluar el alcance de los daños en el monoplaza antes de la carrera. Mientras tanto, Leclerc se queda sin chances de pelear por la pole en un fin de semana que prometía ser una oportunidad para recuperarse tras la frustración vivida en las calles del Principado.