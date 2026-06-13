Russell hizo la pole y Franco Colapinto largará P13 en el Gran Premio de Barcelona

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Russell pasa al frente

Charles Leclerc se colocó provisionalmente en la cima con una vuelta de 1m15.281s. Andrea Kimi Antonelli intentó responder, pero quedó segundo, mientras que Max Verstappen se ubicó tercero. Todos marcaron sus registros con neumáticos blandos nuevos.

Sin embargo, George Russell encontró tiempo en su último intento y se quedó con el mejor registro al superar a Leclerc por apenas 58 milésimas. La diferencia entre los tres primeros fue mínima: solo 67 milésimas separaron a Russell, Leclerc y Antonelli al frente de la clasificación.