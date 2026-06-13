Russell hizo la pole y Franco Colapinto largará P13 en el Gran Premio de Barcelona

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en la Q2 de la clasificación y largará decimotercero en la carrera del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1.
La pole position fue para el británico George Russell (Mercedes), quien quiere recortar distancias con el líder del campeonato, que es el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).
Franco Colapinto largará 13° y Gasly 14° en Barcelona
Franco Colapinto durante la clasificación para el GP de Barcelona
Franco Colapinto durante la clasificación para el GP de Barcelona
La clasificación comenzó muy bien para Colapinto, ya que en la Q1 terminó duodécimo gracias a su registro de 1:16,590. Sin embargo, en la Q2 no pudo lucirse y además sufrió la falta de adherencia durante su vuelta rápida, por lo que se tuvo que conformar solo con el decimotercer lugar. Su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, quedó por debajo del pilarense y largará una posición detrás suyo.
Pese a la posición de largada, Colapinto tendrá una muy buena oportunidad para terminar en la zona de puntos, ya que en ritmo de carrera los Alpine se mostraron en buen ritmo y además el argentino es uno de los mejores largando.
En lo que respecta a la zona alta de la tabla, Russell se quedó con la pole position gracias a su gran tiempo de 1:14,679, lo que le permitió finalizar 64 milésimas por delante de su escolta, que será el también británico Lewis Hamilton (Ferrari). En la tercera posición iniciará el italiano y líder del campeonato, Antonelli, mientras que el top 5 lo completaron el británico Lando Norris (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
La carrera del Gran Premio de Barcelona está programada para este domingo a las 10 de la mañana (hora de Argentina). La gestión de los neumáticos será un factor fundamental, ya que a lo largo de todo el fin de semana casi todos los pilotos se mostraron muy disconformes con su desgaste y la poca adherencia.
Charles Leclerc sufrió una salida de pista entre las curvas 4 y 5 que dejó seriamente dañado el alerón delantero de su Ferrari. El incidente motivó el despliegue del coche médico, aunque las primeras imágenes llevaron tranquilidad: el piloto pudo abandonar la zona por sus propios medios.
leclerc q3
Fuerte golpe de Leclerc en la salida de la curva 4.
Charles Leclerc se colocó provisionalmente en la cima con una vuelta de 1m15.281s. Andrea Kimi Antonelli intentó responder, pero quedó segundo, mientras que Max Verstappen se ubicó tercero. Todos marcaron sus registros con neumáticos blandos nuevos.
Sin embargo, George Russell encontró tiempo en su último intento y se quedó con el mejor registro al superar a Leclerc por apenas 58 milésimas. La diferencia entre los tres primeros fue mínima: solo 67 milésimas separaron a Russell, Leclerc y Antonelli al frente de la clasificación.
Live Blog Post
13-06-2026 11:32
Estrategias diferentes para el tramo decisivo
Los neumáticos blandos ya son la elección predominante en la pista y quedaron atrás las pruebas con el compuesto medio. Sin embargo, algunos pilotos afrontan esta fase con juegos usados: entre ellos, Carlos Sainz, Franco Colapinto y Pierre Gasly.
La misma estrategia siguen Oscar Piastri, Lando Norris y Nico Hülkenberg, que reservan neumáticos blandos nuevos para los minutos finales de la sesión, cuando la evolución de la pista podría ofrecer mejores condiciones para marcar tiempos más competitivos.
La mayoría de los pilotos regresó a boxes para montar un nuevo juego de neumáticos y preparar un último intento rápido. La incógnita pasa por saber si Lewis Hamilton, George Russell y Charles Leclerc volverán a salir a pista: los tres giran en el rango de 1m15s, mientras que la zona de eliminación se encuentra actualmente en tiempos cercanos a 1m18s.