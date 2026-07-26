Terminó la primera mitad de la Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Colapinto tras el receso

Franco Colapinto terminó 15° en el Hungaroring y cerró la primera parte de la temporada de Fórmula 1 sin sumar puntos. Dentro de un mes volverá a la acción.

La Fórmula 1 bajó el telón de la primera mitad de la temporada 2026 con el Gran Premio de Hungría y, tras la victoria de Lando Norris, los equipos comenzaron oficialmente el tradicional receso de verano europeo. Después de once fechas consecutivas, pilotos y escuderías tendrán varias semanas para descansar y trabajar antes de afrontar el tramo decisivo del campeonato.

Lando towered over the field today #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/bS8g4oZZdr — Formula 1 (@F1) July 26, 2026 Mercedes llega al parate como la gran referencia del año gracias al rendimiento de Kimi Antonelli, líder del Mundial y principal candidato a quedarse con el título. Sin embargo, la segunda parte de la temporada promete ser mucho más exigente, con varios equipos preparando importantes paquetes de actualizaciones para intentar reducir la diferencia y meterse de lleno en la pelea.

Uno de los que buscará dar un salto es Aston Martin, mientras que Alpine intentará revertir un semestre irregular con mejoras que ilusionan tanto a Pierre Gasly como a Franco Colapinto. El argentino espera que las evoluciones del A526 le permitan volver a pelear por la zona de puntos después de un complicado fin de semana en Budapest.

P12 and P15 in Hungary pic.twitter.com/ixXLXpnV4x — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 26, 2026 La escudería que sigue más comprometida es Cadillac. El equipo estadounidense, que transita su temporada debut en la Máxima con Sergio "Checo" Pérez como principal figura, todavía no logró acercarse al rendimiento del resto de la parrilla y aprovechará el receso para acelerar el desarrollo de su monoplaza.

El Gran Premio de Países Bajos, la próxima carrera de la Fórmula 1 tras el receso Ahora la categoría permanecerá inactiva durante casi un mes. La próxima cita del calendario será el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará el domingo 23 de agosto en el circuito de Zandvoort, donde Colapinto volverá a salir a pista con la ilusión de empezar la segunda mitad del campeonato con un Alpine más competitivo.