El explosivo enojo de Colapinto con los mecánicos de Alpine en plena carrera: "¿Esto es en serio?"

Colapinto estalló tras su primera parada en boxes, cuestionó la estrategia del equipo y dejó al descubierto toda su bronca por reincorporarse al tráfico.

Franco Colapinto volvió a protagonizar un tenso intercambio con Alpine durante el Gran Premio de Hungría. En su primera parada en boxes, el piloto argentino no ocultó su frustración al comprobar que la estrategia del equipo lo hizo regresar a la pista en medio de un intenso tráfico, situación que comprometió el rendimiento de su carrera.

La detención llegó en la vuelta 16, cuando el pilarense reemplazó los neumáticos medios por el compuesto duro, una decisión clave dentro del plan diseñado por la escudería francesa para afrontar las altas temperaturas del Hungaroring. Sin embargo, apenas abandonó el pit lane, Colapinto quedó atrapado detrás de varios rivales y perdió un tiempo muy valioso.

La reacción no tardó en llegar. Con evidente fastidio, el argentino explotó por la radio del equipo y apuntó directamente contra la estrategia de Alpine: "¿Esto es en serio? Me hicieron entrar a boxes y ahora estoy lleno de tráfico. ¿Por qué?", lanzó, visiblemente molesto.

El enojo de Colapinto con los mecánicos de Alpine por su primera parada X @julianronaldo Desde el muro, su ingeniero de pista Stuart Barlow intentó calmar la situación y convencerlo de que mantuviera la concentración: "Okay, amigo, concentrémonos acá. Stroll lleva neumáticos medios con 15 vueltas, tenemos una gran ventaja de ritmo", respondió, buscando que Colapinto aprovechara el mejor estado de sus gomas para recuperar posiciones.