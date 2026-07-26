Video: el pequeño error que cometió Franco Colapinto en la largada del Gran Premio de Hungría

Durante la largada del GP de Hungría, Franco Colapinto cometió un pequeño error que le costó perder dos posiciones con Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto.

A pesar de que es un especialista en las largadas, en el Gran Premio de Hungría no tuvo el mismo éxito que en otras carreras. Franco Colapinto largó desde el puesto 13° en el mítico Hungaroring y cuando las luces verdes se apagaron, el argentino intentó ganar varias posiciones.

No obstante, cuando salió por el lado de afuera se topó con su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien lo tapó sin intención pero no le permitió superar a los Racing Bulls y al Audi de Nico Hulkenberg.

Al pasar las primeras dos curvas del cirucito húngaro, Colapinto había logrado ganar una posición debido a la mala salida de George Russell, pero llegando a la curva 4 se dio la peor situación para el piloto de Alpine: perdió dos posiciones con el Haas de Esteban Ocon y el Audi de Gabriel Bortoleto.

Video: Colapinto se fue largo en la curva 4 y perdió posiciones en la largada del GP de Hungría X @F1TV ¿El motivo? Se fue largo en la salida de esa curva y tanto el piloto francés como el brasileño aprovecharon el pequeño errir del argentino para superarlo. Además, vueltas más adelante, Russell recuperó el brutal ritmo de su Mercedes y también lo adelantó cayendo al puesto 15°.