Atento, Colapinto: la Fórmula 1 hizo un anuncio bomba con uno de sus Grandes Premios

A horas del Gran Premio de Hungría, la Fórmula 1 anunció que se disputará una carrera más en esta temporada tras las cancelaciones en Baréin y Arabia.

La Fórmula 1 confirmó una decisión inédita para sostener el calendario de la temporada 2026. El histórico circuito de Sepang volverá a recibir a la categoría después de nueve años, aunque lo hará con una particularidad: será la sede del Gran Premio de Baréin entre el 2 y el 4 de octubre, una solución acordada tras la cancelación de la cita original por la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente.

BREAKING: Malaysia will host the Bahrain Grand Prix at Sepang International Circuit from 2-4 October 2026



Positioned between the Azerbaijan and Singapore Grands Prix, this event, which is subject to final agreements and official sign-off, will become the Formula 1 Gulf Air… pic.twitter.com/ArTS4tAJIE — Formula 1 (@F1) July 26, 2026 ¡Bombazo en la F1! Malasia albergará el Gran Premio de Baréin El calendario de este año sufrió un fuerte impacto por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que obligó a suspender inicialmente las fechas previstas en Baréin y Arabia Saudita, generando un extenso paréntesis de cinco semanas durante abril. Ante ese escenario, la Fórmula 1, la FIA y los organizadores comenzaron a trabajar en alternativas para mantener las 23 competencias previstas en la temporada.

La cercanía geográfica entre Singapur y Malasia terminó siendo determinante. Aprovechando la logística de la gira asiática, Baréin acordó con la FIA, la Fórmula 1 y las autoridades malasias trasladar su Gran Premio a Sepang, lo que permitirá conformar un triplete de carreras junto a Azerbaiyán y Singapur entre finales de septiembre y comienzos de octubre.

"Estamos encantados de confirmar que Malasia albergará el Gran Premio de Baréin en 2026. Una vez más, el deporte ha demostrado su capacidad para adaptarse, encontrar soluciones y cumplir, creando un momento emocionante para todos los que siguen la Fórmula 1", expresó el CEO de la categoría, Stefano Domenicali. Además, destacó el regreso de Sepang al calendario y aseguró que el circuito ofrecerá "un escenario espectacular para las carreras y una experiencia inolvidable para los aficionados".