Atento, Colapinto: la Fórmula 1 hizo un anuncio bomba con uno de sus Grandes Premios
A horas del Gran Premio de Hungría, la Fórmula 1 anunció que se disputará una carrera más en esta temporada tras las cancelaciones en Baréin y Arabia.
La Fórmula 1 confirmó una decisión inédita para sostener el calendario de la temporada 2026. El histórico circuito de Sepang volverá a recibir a la categoría después de nueve años, aunque lo hará con una particularidad: será la sede del Gran Premio de Baréin entre el 2 y el 4 de octubre, una solución acordada tras la cancelación de la cita original por la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente.
¡Bombazo en la F1! Malasia albergará el Gran Premio de Baréin
El calendario de este año sufrió un fuerte impacto por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que obligó a suspender inicialmente las fechas previstas en Baréin y Arabia Saudita, generando un extenso paréntesis de cinco semanas durante abril. Ante ese escenario, la Fórmula 1, la FIA y los organizadores comenzaron a trabajar en alternativas para mantener las 23 competencias previstas en la temporada.
La cercanía geográfica entre Singapur y Malasia terminó siendo determinante. Aprovechando la logística de la gira asiática, Baréin acordó con la FIA, la Fórmula 1 y las autoridades malasias trasladar su Gran Premio a Sepang, lo que permitirá conformar un triplete de carreras junto a Azerbaiyán y Singapur entre finales de septiembre y comienzos de octubre.
"Estamos encantados de confirmar que Malasia albergará el Gran Premio de Baréin en 2026. Una vez más, el deporte ha demostrado su capacidad para adaptarse, encontrar soluciones y cumplir, creando un momento emocionante para todos los que siguen la Fórmula 1", expresó el CEO de la categoría, Stefano Domenicali. Además, destacó el regreso de Sepang al calendario y aseguró que el circuito ofrecerá "un escenario espectacular para las carreras y una experiencia inolvidable para los aficionados".
El regreso de Sepang también supone el retorno de uno de los escenarios más emblemáticos de la Fórmula 1. Malasia organizó Grandes Premios de manera ininterrumpida entre 1999 y 2017, antes de abandonar el calendario por cuestiones económicas. Entre los pilotos actuales, Fernando Alonso es el más ganador en ese trazado con tres victorias, mientras que Sebastian Vettel conserva el récord absoluto con cuatro triunfos. Además, el último GP disputado allí quedó marcado por el debut de Pierre Gasly y por el recordado abandono de Lewis Hamilton en 2016, un episodio clave en la definición del título frente a Nico Rosberg.