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La Fórmula 1 canceló los grandes premios de Baréin y Arabia Saudita: no habrá carreras en abril

La Fórmula 1 confirmó la cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente.

Diego Bautista

Diego Bautista

La Fórmula 1 tomó una decisión fuerte y abril se queda sin carreras. Se cancelaron Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente. ¿Cómo queda el calendario? &nbsp;

La Fórmula 1 tomó una decisión fuerte y abril se queda sin carreras. Se cancelaron Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente. ¿Cómo queda el calendario?

 

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La Fórmula 1 confirmó la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, previstos para abril, debido al conflicto bélico que sacude a Medio Oriente. La decisión deja a la categoría con un mes completo sin actividad y reduce el calendario 2026 de 24 a 22 carreras.

Durante las últimas semanas la categoría venía siguiendo de cerca la evolución del conflicto. Incluso en el Gran Premio de Australia se reunieron los principales actores de la F1 y se fijó un plazo de 10 días para evaluar la situación antes de tomar una determinación definitiva.

El comunicado oficial de la Fórmula 1

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La escalada de la guerra terminó inclinando la balanza. El ataque que Irán lanzó sobre Baréin este jueves agravó el panorama y aceleró la resolución. Poco después, varios usuarios detectaron que en los calendarios sincronizados con la web oficial de la F1 ya aparecían cancelados los eventos del 12 y 19 de abril, lo que anticipó el anuncio oficial.

La logística fue uno de los principales problemas. El Aeropuerto Internacional de Baréin permanece cerrado y el conflicto también afecta al transporte marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz. Parte del material de las escuderías y de Pirelli permanece en Baréin desde los test de pretemporada, pero el resto del equipamiento no podía llegar a tiempo.

¿Se pueden cancelar más carreras del calendario de la F1 2026?

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Franco Colapinto y la Fórmula 1 se quedan sin correr en Baréin y Arabia Saudita. ¿Qué pasará con Qatar y Abu Dhabi?

Franco Colapinto y la Fórmula 1 se quedan sin correr en Baréin y Arabia Saudita. ¿Qué pasará con Qatar y Abu Dhabi?

Por ahora la decisión impacta únicamente en esas dos carreras, aunque una prolongación del conflicto podría poner en riesgo también los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, programados para cerrar el calendario entre finales de noviembre y principios de diciembre. Mientras tanto, la temporada tendrá un parate de seis semanas entre Japón y Miami.

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