La Fórmula 1 canceló los grandes premios de Baréin y Arabia Saudita: no habrá carreras en abril

La Fórmula 1 confirmó la cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente.

La Fórmula 1 tomó una decisión fuerte y abril se queda sin carreras. Se cancelaron Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente. ¿Cómo queda el calendario?

La Fórmula 1 confirmó la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, previstos para abril, debido al conflicto bélico que sacude a Medio Oriente. La decisión deja a la categoría con un mes completo sin actividad y reduce el calendario 2026 de 24 a 22 carreras.

Durante las últimas semanas la categoría venía siguiendo de cerca la evolución del conflicto. Incluso en el Gran Premio de Australia se reunieron los principales actores de la F1 y se fijó un plazo de 10 días para evaluar la situación antes de tomar una determinación definitiva.

El comunicado oficial de la Fórmula 1 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032939894989836767&partner=&hide_thread=false The Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in AprilDue to the ongoing situation in the Middle East the Grands Prix, alongside F2, F3, and F1 Academy rounds, will not take place as scheduledWhile alternatives were considered, no substitutions will be made in… pic.twitter.com/wsgXUR2FKn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026 La escalada de la guerra terminó inclinando la balanza. El ataque que Irán lanzó sobre Baréin este jueves agravó el panorama y aceleró la resolución. Poco después, varios usuarios detectaron que en los calendarios sincronizados con la web oficial de la F1 ya aparecían cancelados los eventos del 12 y 19 de abril, lo que anticipó el anuncio oficial.

La logística fue uno de los principales problemas. El Aeropuerto Internacional de Baréin permanece cerrado y el conflicto también afecta al transporte marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz. Parte del material de las escuderías y de Pirelli permanece en Baréin desde los test de pretemporada, pero el resto del equipamiento no podía llegar a tiempo.