La Fórmula 1 canceló los grandes premios de Baréin y Arabia Saudita: no habrá carreras en abril
La Fórmula 1 confirmó la cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente.
La Fórmula 1 confirmó la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, previstos para abril, debido al conflicto bélico que sacude a Medio Oriente. La decisión deja a la categoría con un mes completo sin actividad y reduce el calendario 2026 de 24 a 22 carreras.
Durante las últimas semanas la categoría venía siguiendo de cerca la evolución del conflicto. Incluso en el Gran Premio de Australia se reunieron los principales actores de la F1 y se fijó un plazo de 10 días para evaluar la situación antes de tomar una determinación definitiva.
El comunicado oficial de la Fórmula 1
La escalada de la guerra terminó inclinando la balanza. El ataque que Irán lanzó sobre Baréin este jueves agravó el panorama y aceleró la resolución. Poco después, varios usuarios detectaron que en los calendarios sincronizados con la web oficial de la F1 ya aparecían cancelados los eventos del 12 y 19 de abril, lo que anticipó el anuncio oficial.
La logística fue uno de los principales problemas. El Aeropuerto Internacional de Baréin permanece cerrado y el conflicto también afecta al transporte marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz. Parte del material de las escuderías y de Pirelli permanece en Baréin desde los test de pretemporada, pero el resto del equipamiento no podía llegar a tiempo.
¿Se pueden cancelar más carreras del calendario de la F1 2026?
Por ahora la decisión impacta únicamente en esas dos carreras, aunque una prolongación del conflicto podría poner en riesgo también los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, programados para cerrar el calendario entre finales de noviembre y principios de diciembre. Mientras tanto, la temporada tendrá un parate de seis semanas entre Japón y Miami.