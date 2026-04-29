Por qué la Fórmula 1 no permitirá el uso del boost si llueve en Miami

La Fórmula 1 llega al Gran Premio de Miami con una serie de ajustes reglamentarios orientados a distintos aspectos del rendimiento y la seguridad . En ese marco, uno de los puntos definidos para condiciones de baja adherencia es que el boost no podrá utilizarse si la pista está mojada.

La medida fue establecida por la FIA tras recoger las observaciones de los pilotos, quienes advirtieron sobre las dificultades que pueden presentar estos autos en lluvia. A partir de ese intercambio, se definieron nuevas curvas de potencia específicas para pista mojada y restricciones en el uso de ciertas herramientas de rendimiento.

Aunque hasta ahora no hubo carreras en mojado, los antecedentes disponibles y las simulaciones fueron suficientes para instalar el tema en la agenda técnica.

Un comportamiento más exigente en lluvia

Los autos actuales combinan una entrega de potencia eléctrica muy inmediata con una menor carga aerodinámica respecto a ciclos anteriores. Esa combinación exige mayor precisión en la conducción, sobre todo cuando el agarre disminuye.

El aporte del sistema híbrido —con picos de hasta 350 kW— impacta directamente en la tracción a la salida de las curvas, donde el eje trasero queda más expuesto. En condiciones de lluvia, esa característica se vuelve más difícil de administrar.

A este escenario se suman neumáticos más estrechos, pensados para reducir peso y resistencia. Esto implica menor agarre mecánico y una respuesta más sensible del auto. Con menos carga aerodinámica y menor apoyo en pista, el margen de control se reduce, especialmente en superficies húmedas, donde cualquier exceso de potencia puede traducirse en pérdidas de estabilidad.

fórmula 1 lluvia La Fórmula 1 ajusta su reglamento en Miami con foco en la seguridad (foto de archivo). Shutterstock

La intervención de la FIA

Ante este contexto, la FIA y los equipos trabajaron en mapas de potencia específicos para lluvia, orientados a suavizar la entrega y hacer más progresiva la aceleración.

“En materia de seguridad, un área de intervención se refiere al rendimiento de los coches en mojado. Aún no hemos tenido una verdadera situación de mojado, pero algunos pilotos han expresado por adelantado temores sobre las carreras en mojado que probablemente tendremos tarde o temprano, en el sentido de que tener tanta potencia podría ser un poco problemático, al igual que tener el boost completo bajo la lluvia”, explicó Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, según replicó el medio especializado Motorsport.

Por qué se elimina el boost en mojado

El reglamento establece que el boost no estará disponible en condiciones de baja adherencia. El objetivo es evitar diferencias de velocidad significativas entre autos en momentos donde la visibilidad y el control ya están comprometidos.

El texto reglamentario lo define de forma explícita: “En condiciones de baja adherencia el uso del modo boost, tal como se define en el documento FIA F1 DOC 058, quedará inhibido y no está permitido”.

La medida apunta a reducir riesgos en maniobras de adelantamiento, en una lógica similar a la que históricamente limitó el uso de otras herramientas en condiciones de lluvia.