El sentido mensaje de Colapinto tras manejar la Flecha de Plata de Fangio: "Qué suerte la mía"

Durante su Road Show en Buenos Aires, Franco Colapinto tuvo el honor de conducir una réplica del histórico Mercedes-Benz W196 que usó Fangio en la Fórmula 1.

Franco Colapinto dio un espectáculo histórico el domingo con su Road Show en Buenos Aires, al que asistieron más de medio millón de espectadores y con el que comienza a ilusionar a los fanáticos del automovilismo con volver a traer la Fórmula 1 en Argentina después de casi 30 años de su última función en el país (1998).

Uno de los momentos más destacados y emocionantes del espectáculo se dio cuando el joven piloto pilarense manejó una réplica del histórico Mercedes-Benz W196, la famosa "Flecha de Plata", que usó Juan Manuel Fangio en las temporadas 1954 y 1955, en las que ganó su segundo y su tercer campeonatos del mundo.

El posteo de Franco Colapinto Posteo Colapinto Fangio Colapinto expresó su emoción por manejar la Flecha de Plata de Fangio. Captura @francolapinto En ese sentido, este lunes por la noche Colapinto subió a su cuenta de Instagram varias fotos suyas sobre el icónico auto del Chueco y dejó un sentido mensaje al respecto: "¡Que suerte la mía y que honor! Manejar un auto tan importante en la historia del automovilismo y además de uno de mis ídolos, en mi propio país, fue un sueño hecho realidad. gracias por la oportunidad".

De este modo, dejó en claro el carácter especial que tuvo sentarse en el mismo asiento, aunque fuera a modo de exhibición, que el piloto más importante en la historia del automovilismo argentino, y al que intenta rendirle honor cada fin de semana en la Fórmula 1 como uno representante nacional en la categoría.