Franco Colapinto hizo historia ante más de 500 mil personas con un impresionante show en Palermo

El Road Show de Franco Colapinto revolucionó el barrio de Palermo con un circuito callejero de Fórmula 1 que reunió a miles de fanáticos en una verdadera fiesta del automovilismo. El piloto argentino salió dos veces a bordo del Alpine-Lotus y otra con el histórico Mercedes W-196 conocido como "La Flecha de Plata" (con la que Fangio se consagró campeón del mundo en 1954) y desató la locura de todos los fanáticos allí presentes.

La jornada generó una enorme expectativa por la magnitud del espectáculo y por la posibilidad de ver de cerca a una de las grandes promesas del automovilismo nacional. El trazado urbano montado especialmente para la ocasión transformó la zona en un escenario de alta velocidad y pasión fierrera.

Durante todo el evento hubo más de ¡500.000 personas presentes en Palermo! para apoyar al joven piloto de 22 años, quien vivió un día único junto a su familia, amigos y personas cercanas a él. Además, el público argentino le mostró todo el cariño y apoyo que vive en cada carrera de Fórmula 1.

Finalmente, Colapinto se despidió de toda la multitud que lo fue a ver a con una vuelta en un micro turístico. Allí, el pilarense saludó a todos sus fanáticos y les agradeció por todo el apoyo y el cariño que le brindaron durante toda la jornada.

Video: Colapinto hizo historia al girar con la Flecha de Plata

¡Histórico! Colapinto giró con la Flecha de Plata de Fangio X @SC_ESPN

¿Qué se le viene a Colapinto?

Ahora, Colapinto viajará rumbo a Estados Unidos debido a que el próximo fin de semana volverá a la acción de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Miami. El viernes a las 13:30 (hora de Argentina) se llevará a cabo la primera y única práctica, luego seguirá con la Qualy de la Sprint a las 17:30, que también será durante la jornada del viernes.

Durante el sábado se disputará la carrera Sprint a las 13:00, para la posterior Qualy (17:00) para la carrera que se correrá el domingo a las 17:00 en el Autódromo Internacional de Miami.

f1 posteo1 La Fórmula 1 destacó el show de Franco Colapinto en Buenos Aires y despertó expectativas. Instagram @F1

El minuto a minuto del Road Show de Colapinto

Live Blog Post Colapinto cerró su show por todo lo alto: fuego en su Alpine y muchos trompos Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2048474090743243038&partner=&hide_thread=false DESPEDIDA A LA ALTURA Y ON FIRE: DOS MINUTOS HISTÓRICOS PARA DISFRUTAR DE FRANCO COLAPINTO. Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/wqvhR7LQtV — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026

Live Blog Post Así fue la última salida de Franco Colapinto a bordo del Alpine-Lotus Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2048470667645817324&partner=&hide_thread=false ¡Más donas y un histórico PILOTO ARGENTINO a bordo de un Fórmula 1 en Buenos Aires!Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/ddFNcEdZW2 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026

Live Blog Post La euforia de Alpine por el Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2048454774681440510?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2048454774681440510%7Ctwgr%5E8f66c0112c846b33ff85ff293761472b64e2af3e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fdeportes%2Ffranco-colapinto-palermo-vivo-horarios-cortes-llegar-ubicaciones-gratuitas-ver-road-show-formula-1_0_PUwq5AMbQP.html&partner=&hide_thread=false Esta gente es realmente increíble! -This support is really incredible! pic.twitter.com/U0JL2vwnk9 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) April 26, 2026

Live Blog Post Franco Colapinto sale a la pista con el histórico Mercedes de Juan Manuel Fangio Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2048456474012143794&partner=&hide_thread=false La mítica Flecha de Plata, bajo la conducción de Franco Colapinto: emocionante homenaje a Fangio en Buenos Aires.Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/Q2ppt5FnxY — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026

Live Blog Post La próxima salida de Colapinto en Buenos Aires será a las 14:30 con la Flecha de Plata de Fangio fangio Mercedes, de la mano de Juan Manuel Fangio, volvió a ganar en la Fórmula 1 después de más de medio siglo. Facebook Mercedes-Benz Argentina

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Live Blog Post Lluvia de "donas" para Franco Colapinto sobre las calles de Buenos Aires El piloto argentino quema el caucho de los neumáticos mientras acelera el motor V8 del Lotus 2012. Al final de cada tramo de la pista montada sobre las avenidas Libertador y Figueroa Alcorta, hace girar el Alpine marcando el asfalto. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2048433633636028765&partner=&hide_thread=false ¡DONAS de Franco Colapinto en Buenos Aires y la locura es TOTAL! Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/TnTH3iSp1j — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026

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Live Blog Post El delirio del público argentino tras la salida de Colapinto al escenario Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2048411141559234844&partner=&hide_thread=false ¡APARECIÓ COLAPINTO Y DELIRÓ LA GENTE EN BUENOS AIRES!Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/pUZ7oc9Z5c — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026

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