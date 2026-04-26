Franco Colapinto hizo historia ante más de 500 mil personas con un impresionante show en Palermo
Franco Colapinto cerró una jornada histórica en su país ante más de medio millón de personas que presenciaron su emblemático Road Show.
Franco Colapinto cerró una jornada histórica en su país ante más de medio millón de personas que presenciaron su emblemático Road Show.
El Road Show de Franco Colapinto revolucionó el barrio de Palermo con un circuito callejero de Fórmula 1 que reunió a miles de fanáticos en una verdadera fiesta del automovilismo. El piloto argentino salió dos veces a bordo del Alpine-Lotus y otra con el histórico Mercedes W-196 conocido como "La Flecha de Plata" (con la que Fangio se consagró campeón del mundo en 1954) y desató la locura de todos los fanáticos allí presentes.
La jornada generó una enorme expectativa por la magnitud del espectáculo y por la posibilidad de ver de cerca a una de las grandes promesas del automovilismo nacional. El trazado urbano montado especialmente para la ocasión transformó la zona en un escenario de alta velocidad y pasión fierrera.
Durante todo el evento hubo más de ¡500.000 personas presentes en Palermo! para apoyar al joven piloto de 22 años, quien vivió un día único junto a su familia, amigos y personas cercanas a él. Además, el público argentino le mostró todo el cariño y apoyo que vive en cada carrera de Fórmula 1.
Finalmente, Colapinto se despidió de toda la multitud que lo fue a ver a con una vuelta en un micro turístico. Allí, el pilarense saludó a todos sus fanáticos y les agradeció por todo el apoyo y el cariño que le brindaron durante toda la jornada.
Ahora, Colapinto viajará rumbo a Estados Unidos debido a que el próximo fin de semana volverá a la acción de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Miami. El viernes a las 13:30 (hora de Argentina) se llevará a cabo la primera y única práctica, luego seguirá con la Qualy de la Sprint a las 17:30, que también será durante la jornada del viernes.
Durante el sábado se disputará la carrera Sprint a las 13:00, para la posterior Qualy (17:00) para la carrera que se correrá el domingo a las 17:00 en el Autódromo Internacional de Miami.