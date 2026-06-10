Atento, Colapinto: la decisión que tomó Alpine con uno de sus pilotos de reserva para el GP de Barcelona
Alpine confirmó un movimiento con Paul Aron de cara al fin de semana en Barcelona y Franco Colapinto saldrá beneficiado.
Luego de un complicado paso por Mónaco, Franco Colapinto se prepara para disputar el Gran Premio de Barcelona con el objetivo de volver a sumar puntos para Alpine. En la antesala de la actividad, la escudería francesa comunicó una decisión que le permitirá al piloto argentino enfocarse de lleno en todas las sesiones del fin de semana.
Alpine acordó ceder temporalmente a Paul Aron al equipo Audi para que participe de la primera práctica libre del viernes. La medida responde a una exigencia reglamentaria de la Fórmula 1, que obliga a las escuderías a otorgar dos entrenamientos por temporada a pilotos jóvenes con poca experiencia en la categoría.
La medida que favorece a Franco Colapinto
Gracias a este acuerdo, Aron tendrá la oportunidad de sumar kilómetros y experiencia en la máxima categoría, mientras que Colapinto no deberá ceder su monoplaza durante el Gran Premio de Barcelona. Así, el argentino podrá participar de todas las sesiones previstas para el fin de semana y continuar con su proceso de adaptación en Alpine.
Además, el piloto de Pilar se mostró optimista antes de afrontar la competencia en Cataluña. "Me gusta este circuito y he subido al podio aquí en varias categorías. Voy a utilizar esas buenas experiencias para intentar sacar el máximo rendimiento en cada sesión", expresó en la previa de una carrera que considera especial.
Se viene otro desafío para Colapinto en la Fórmula 1
La actividad comenzará este viernes con las dos primeras prácticas libres. El sábado se desarrollarán el tercer entrenamiento y la clasificación, mientras que la carrera principal se disputará el domingo desde las 10. Alpine buscará aprovechar una pista que históricamente ofrece buenas referencias para la puesta a punto de los autos y en la que Colapinto espera dar un paso adelante.