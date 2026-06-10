Atento, Colapinto: la decisión que tomó Alpine con uno de sus pilotos de reserva para el GP de Barcelona

Alpine confirmó un movimiento con Paul Aron de cara al fin de semana en Barcelona y Franco Colapinto saldrá beneficiado.

Colapinto se tomó con humor el toque en la FP2, pero admitió que "no fue un gran día".

Luego de un complicado paso por Mónaco, Franco Colapinto se prepara para disputar el Gran Premio de Barcelona con el objetivo de volver a sumar puntos para Alpine. En la antesala de la actividad, la escudería francesa comunicó una decisión que le permitirá al piloto argentino enfocarse de lleno en todas las sesiones del fin de semana.

Alpine acordó ceder temporalmente a Paul Aron al equipo Audi para que participe de la primera práctica libre del viernes. La medida responde a una exigencia reglamentaria de la Fórmula 1, que obliga a las escuderías a otorgar dos entrenamientos por temporada a pilotos jóvenes con poca experiencia en la categoría.

La medida que favorece a Franco Colapinto Embed Giving a young talent the keys to the R26.

Paul Aron joins us for FP1 in Barcelona and Spielberg. We can't wait to see what he brings.



Read full story: https://t.co/D9wNQMbZOl#AF1 #Barcelona pic.twitter.com/xBkticT8RM — Audi Revolut F1 Team (@audif1_) June 10, 2026 Gracias a este acuerdo, Aron tendrá la oportunidad de sumar kilómetros y experiencia en la máxima categoría, mientras que Colapinto no deberá ceder su monoplaza durante el Gran Premio de Barcelona. Así, el argentino podrá participar de todas las sesiones previstas para el fin de semana y continuar con su proceso de adaptación en Alpine.

Además, el piloto de Pilar se mostró optimista antes de afrontar la competencia en Cataluña. "Me gusta este circuito y he subido al podio aquí en varias categorías. Voy a utilizar esas buenas experiencias para intentar sacar el máximo rendimiento en cada sesión", expresó en la previa de una carrera que considera especial.