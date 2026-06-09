Fórmula 1 en Barcelona: quiénes son los principales candidatos a quedarse con la victoria

La Fórmula 1 se prepara para una nueva cita de la temporada con la disputa del Gran Premio de Barcelona -Catalunya, una de las competencias más emblemáticas del calendario y una de las pistas mejor conocidas por los equipos debido a que allí se llevaron a cabo parte de las pruebas para la temporada 2026.

Después de un intenso fin de semana en Mónaco , el campeonato llega a España con Kimi Antonelli como líder destacado de la clasificación de pilotos. El joven italiano atraviesa el mejor momento de su carrera y buscará extender una racha que lo ha convertido en la gran referencia de la temporada.

Según un análisis publicado por la página oficial de la Fórmula 1 , cinco pilotos sobresalen entre los principales candidatos para quedarse con la victoria en el Circuit de Barcelona-Catalunya, teniendo en cuenta el rendimiento reciente, los antecedentes en el trazado y las proyecciones previas al fin de semana.

El principal nombre es el de Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes llega impulsado por una contundente victoria en Mónaco, donde consiguió la pole position, lideró todas las vueltas y firmó la vuelta más rápida de la carrera. Su presente lo posiciona como el hombre a vencer en la cita española.

Detrás aparece su compañero de equipo, George Russell. Aunque el británico atravesó algunas dificultades en las últimas competencias, sigue siendo considerado uno de los rivales más peligrosos gracias al potencial mostrado por Mercedes en circuitos de características similares a Barcelona .

Verstappen busca recuperar terreno en la lucha por el campeonato

Otro de los grandes candidatos es Max Verstappen. El neerlandés consiguió recientemente su primer podio de la temporada y mantiene una relación especial con el circuito catalán, donde logró la primera victoria de su trayectoria en la Fórmula 1 durante su debut con Red Bull en 2016.

Desde entonces, el cuatro veces campeón del mundo acumuló varios triunfos y podios en Barcelona, convirtiéndose en uno de los pilotos con mejores antecedentes en este escenario.

Más allá de lo sucedido en Mónaco, el progreso mostrado por Red Bull también alimenta las expectativas de cara a una carrera que podría resultar determinante para mantenerse cerca de los puestos de vanguardia en el campeonato.

Hamilton y Norris completan la lista de aspirantes

Entre los pilotos que llegan con posibilidades también figura Lewis Hamilton. El británico comparte con Michael Schumacher el récord de seis victorias en el Circuit de Barcelona-Catalunya, una estadística que refleja su histórica afinidad con el trazado español.

Aunque su último triunfo allí se produjo en 2021, el actual piloto de Ferrari ha mostrado señales de recuperación en las últimas carreras y acumula varios resultados destacados en la presente temporada.

Lewis hamilton gp canadá fórmula 1 Hamilton, cada vez más cerca de volver al triunfo. EFE

La nómina de favoritos se completa con Lando Norris. El vigente campeón del mundo no pudo completar las dos competencias más recientes, pero mantiene un rendimiento competitivo y cuenta con antecedentes alentadores en Barcelona, donde finalizó segundo en las últimas dos ediciones.

Con varios candidatos de peso y un campeonato que empieza a entrar en una etapa decisiva, el Gran Premio de Barcelona-Catalunya promete ofrecer un nuevo capítulo de alto voltaje en la temporada 2026 de la Fórmula 1.