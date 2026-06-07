Video: el drama de Max Verstappen durante la largada en Mónaco que terminó beneficiando a Colapinto

La largada del Gran Premio de Mónaco dejó una de las imágenes más inesperadas del fin de semana. Max Verstappen , que partía desde la primera fila junto al poleman Kimi Antonelli, quedó detenido en la parrilla cuando se apagaron los semáforos y vio terminada su carrera prácticamente antes de comenzar.

Mientras Antonelli arrancó con normalidad y el resto del pelotón aceleró hacia Sainte Dévote, el Red Bull del neerlandés permaneció inmóvil durante varios segundos. La situación obligó a los pilotos que venían detrás a reaccionar rápidamente para evitar un accidente en uno de los puntos más delicados del circuito.

El incidente también tuvo consecuencias para Franco Colapinto. El piloto argentino ganó una posición de manera inmediata gracias al abandono de Verstappen, en una carrera donde cada puesto resulta especialmente valioso debido a las escasas oportunidades de adelantamiento que ofrece el trazado urbano del Principado.

La escena generó incertidumbre desde el primer instante. Charles Leclerc, que largaba justo detrás de Verstappen, tuvo que esquivar al Red Bull detenido para evitar una colisión. Afortunadamente, el resto de los competidores logró sortear el obstáculo y la competencia continuó sin incidentes mayores.

En los primeros minutos surgieron distintas hipótesis sobre el origen del problema, desde un fallo electrónico hasta la activación del sistema antistall. Lo concreto es que Verstappen pasó de estar en posición de luchar por la victoria a quedar relegado al fondo del pelotón en cuestión de segundos.

Qué le pasó a Max Verstappen en la largada de Mónaco Qué le pasó a Max Verstappen en la largada de Mónaco

La confirmación de Red Bull

Aunque inicialmente consiguió poner nuevamente en marcha el monoplaza, la situación no mejoró. Desde el muro, Red Bull le pidió por radio que intentara continuar, pero el neerlandés respondió que el motor estaba roto.

Poco después, el equipo decidió retirar definitivamente el RB22 y confirmar el abandono. De esta manera, Verstappen perdió una oportunidad de sumar puntos importantes en el campeonato, especialmente después de haberse clasificado segundo.

La deserción del tetracampeón del mundo modificó además el panorama de la carrera desde la primera vuelta. Antonelli mantuvo el liderato, mientras que los Ferrari heredaron posiciones de privilegio. Colapinto, por su parte, avanzó un lugar en el clasificador gracias a una de las situaciones más sorprendentes que dejó el inicio del Gran Premio de Mónaco.