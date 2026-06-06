Por qué Colapinto todavía puede soñar en Mónaco: el antecedente que juega a su favor

Aunque largará desde la 14ª posición y los puntos parecen un objetivo complicado, Franco Colapinto sabe que en Mónaco las carreras rara vez siguen el guion esperado. En el circuito callejero más exigente de la Fórmula 1 , la diferencia muchas veces no la marca el auto más veloz, sino el piloto que logra mantenerse lejos de los muros y aprovechar los errores ajenos.

El antecedente de 2025 alimenta la ilusión del argentino. En aquella oportunidad, cuando apenas disputaba su segunda carrera con Alpine , Colapinto partió desde el 18° lugar y terminó 13°. No ganó posiciones mediante sobrepasos, prácticamente imposibles en las estrechas calles del Principado, sino gracias a una combinación de abandonos, incidentes y una estrategia que le permitió escalar cinco puestos respecto a su ubicación de largada.

Aquella carrera estuvo condicionada por la obligación reglamentaria de realizar dos paradas en boxes, una norma que ya no existe en esta edición. Sin embargo, el Gran Premio Mónaco sigue siendo un escenario propenso a los imprevistos. El año pasado hubo neutralizaciones por incidentes, abandonos importantes y situaciones que alteraron el orden natural de la competencia, elementos que suelen tener más peso aquí que en cualquier otro circuito del calendario.

Entre los episodios destacados estuvieron el toque de Gabriel Bortoleto en la primera vuelta, que provocó un Virtual Safety Car, el accidente de Pierre Gasly tras un intento de sobrepaso sobre Yuki Tsunoda y el abandono de Fernando Alonso por problemas mecánicos cuando venía realizando una sólida actuación. Todos esos factores terminaron favoreciendo el avance del piloto argentino.

Franco Colapinto tiene un objetivo claro en Mónaco: volver a sumar puntos

Para este domingo, la misión de Colapinto será similar. Después de un fin de semana complejo en el que incluso sufrió un golpe contra las defensas durante los entrenamientos, el objetivo principal será completar una carrera limpia, evitar errores y mantenerse en la pelea mientras la competencia se desarrolla. En un circuito donde un simple roce puede terminar en abandono, la constancia suele ser tan importante como la velocidad.

Por eso, aunque el panorama inicial no resulte ideal, el argentino todavía tiene motivos para ilusionarse. Si logra mantenerse lejos de los problemas y aparecen las oportunidades que históricamente ofrece Mónaco, podría volver a protagonizar una remontada silenciosa y acercarse a una zona de puntos que hoy parece lejana. Mientras tanto, su compañero Gasly partirá desde el noveno puesto y aparece como la principal carta de Alpine para sumar fuerte en el Principado.