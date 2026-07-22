¡Sorpresa total! Afirman que una querida pareja decidió separarse y revelaron los motivos: "No le puede..."

Pepe Ochoa contó en LAM una noticia que sorprendió a todos y que tiene como protagonista a una pareja muy famosa.

En las últimas horas confirmaron una noticia sorpresiva que tiene que ver con una pareja muy querida. Todo sucedió en LAM, donde Pepe Ochoa contó la novedad y sorprendió a todas las panelistas y hasta a Ángel de Brito.

"La separación es bárbara y es buenísima", comenzó diciendo el panelista del ciclo de canal América. Quienes se encontrarían separados, según Ochoa, son nada más y nada menos que Franco Colapinto y Maia Reficco.

Ambos confirmaron su relación amorosa en el Road Show que la escudería Alpine realizó junto a Franco en Buenos Aires. Sin embargo, el amor parece haber llegado a un punto final: "Yo ya tenía la información, pero quería una segunda fuente".

Afirmaron que una querida pareja le puso punto final al amor "Franco Colapinto está separado de Maia Reficco... Él está en una crisis personal muy fuerte, estaba enganchado con ella y no le puede dar ni la energía ni el lugar que ella se merece como novia", expresó Ochoa.