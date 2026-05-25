Enamorados: la romántica foto de Franco Colapinto y Maia Reficco tras el Gran Premio de Canadá

Franco Colapinto tuvo su mejor actuación en la Fórmula 1 y su pareja lo acompañó durante todo el fin de semana.

Franco Colapinto cerró un domingo positivo en el Gran Premio de Canadá al finalizar la carrera en el sexto puesto. El piloto argentino de Alpine volvió a sumar puntos y se sigue afianzando en la categoría más importante del automovilismo deportivo.

Mientras disfruta de su enorme presente, también se da el tiempo de crecer románticamente junto a Maia Reficco. La joven lo estuvo acompañando durante todo el fin de semana, como ya lo hizo en el Gran Premio de Miami.

En las últimas horas se viralizó una imagen de ambos juntos en lo que parecería ser el post carrera y una cámara los captó dándose un apasionado beso. De esta manera dejan en claro que la relación amorosa va por buen camino.

Franco Colapinto y Maia Reficco juntos en Canadá durante el Gran Premio de Fórmula 1 Captura de pantalla 2026-05-25 083914 Franco Colapinto junto a Maia Reficco. X / @gusta_mendez.

Ambos blanquearon la relación amorosa durante el road show que realizó la escudería en Buenos Aires. Allí fue la primera vez que Franco y Maia se mostraron juntos tras los rumores de romance.