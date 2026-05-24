La impactante imagen del A526 de Colapinto contra la pared que no se vio en TV: "Le pegué fuerte"

Franco Colapinto protagonizó este domingo la mejor actuación de su carrera en la Fórmula 1 al finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá , aunque después de la competencia sorprendió al revelar un incidente del que poco se habló durante la transmisión oficial y que pudo haber cambiado por completo su resultado en Montreal.

El piloto argentino contó que golpeó con fuerza el muro a la salida de boxes durante la segunda parte de la carrera y que el impacto dejó afectada parte de la suspensión de su Alpine A526. A pesar del daño, logró mantenerse en pista y completar una competencia muy exigente para sumar ocho puntos importantes para la escudería francesa .

“En la primera parte de la carrera salía muy fuerte. Después, cuando salí de boxes y le pegué a la pared hice un poco de agua. Le pegué fuerte a la pared con la parte izquierda, quedó la suspensión un poco mal y fui tranquilo”, explicó Colapinto tras la carrera.

El incidente ocurrió en un momento clave de la competencia, cuando el argentino venía consolidado dentro de los primeros puestos después de aprovechar distintas situaciones que se dieron en Montreal.

Si bien las cámaras oficiales no mostraron claramente el toque, las declaraciones posteriores de Colapinto dejaron en evidencia que el impacto fue mucho más importante de lo que se percibió durante la transmisión. El propio piloto admitió que debió modificar inmediatamente su manejo para evitar un abandono.

“Después de eso me tranquilicé. Fue una carrera larga, un poco solitaria”, agregó el piloto de Alpine, que debió administrar el ritmo durante gran parte del cierre de la competencia debido al estado del monoplaza.

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Cómo construyó Colapinto su mejor resultado en Fórmula 1

La carrera del argentino comenzó incluso antes de la largada oficial con una noticia positiva. Aunque había clasificado décimo el sábado, Colapinto avanzó un lugar después de que el Racing Bulls de Arvid Lindblad sufriera problemas mecánicos tras la vuelta de formación y no pudiera tomar parte de la carrera.

Pocas vueltas más tarde, el piloto de Alpine volvió a progresar gracias a un error estratégico de McLaren, que decidió colocar neumáticos de lluvia en los autos de Lando Norris y Oscar Piastri antes de revertir rápidamente esa decisión y llamar a ambos pilotos a boxes.

Más adelante, Colapinto heredó otra posición tras el abandono de George Russell, quien lideraba la carrera cuando sufrió una falla mecánica en su Mercedes mientras peleaba por la punta con Andrea Kimi Antonelli.

El mensaje de Colapinto para los hinchas argentinos

Con el sexto puesto final, Colapinto sumó ocho puntos y consiguió el mejor resultado de su trayectoria en la máxima categoría. Además, Alpine logró un valioso doble ingreso en los puntos gracias al octavo lugar de Pierre Gasly.

Después de la carrera, el argentino también dedicó unas palabras a los fanáticos que lo acompañaron durante todo el fin de semana en Montreal y en las últimas semanas.

“Estoy feliz de haberles dado este resultado. Se lo merecían por haberme apoyado tanto. Después del Road Show, después de conocer a Leo (Messi) fue todo muy positivo. Hay que seguir así”, expresó.

El resultado en Canadá terminó de confirmar el gran momento que atraviesa Colapinto, que volvió a destacarse entre los mejores pilotos de la zona media y se consolidó como una de las grandes sorpresas de la temporada 2026 de la Fórmula 1.