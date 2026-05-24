Colapinto y Alpine ya no son una apuesta: Canadá los puso definitivamente en escena

El Gran Premio de Canadá dejó mucho más que la victoria de Andrea Kimi Antonelli o el abandono inesperado de George Russell cuando lideraba la carrera. En Montreal también terminó de consolidarse una tendencia que Alpine venía construyendo desde hace varias fechas: el crecimiento sostenido de la escudería francesa y la irrupción de Franco Colapinto como una de las grandes revelaciones de la zona media.

Después de varias carreras mostrando señales positivas, Alpine tuvo en Canadá el fin de semana más sólido de la temporada. Y gran parte de esa mejora volvió a pasar por Colapinto , que cerró otro domingo de alto nivel con un sexto puesto que representó el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1.

Lo más destacado no fue únicamente el resultado final, sino también la forma en la que el argentino volvió a mostrarse competitivo durante todo el fin de semana. Incluso tras perderse la única práctica libre del viernes, Colapinto mantuvo un ritmo consistente, volvió a meterse en la Q3 y terminó siendo claramente el mejor piloto “del resto”.

Lo ocurrido en Montreal refuerza una idea que Alpine viene construyendo desde el inicio de la temporada: el equipo ya no pelea solamente por entrar ocasionalmente en los puntos, sino que empieza a consolidarse como la principal referencia detrás de Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren.

Mientras Pierre Gasly volvió a aportar con otro resultado importante al terminar octavo, Colapinto fue quien marcó el techo competitivo del equipo durante el fin de semana. El argentino mostró solidez en ritmo de carrera y una madurez cada vez más evidente.

El doble ingreso en los puntos también permitió que Alpine se afirmara en el quinto puesto del campeonato de constructores, una posición que refleja el progreso sostenido que la escudería francesa viene mostrando desde el inicio de la temporada.

colapinto canadá2 Alpine cerró otro gran fin de semana, con Franco Colapinto y Pierre Gasly en los puntos. www.francolapinto.com

Antonelli dio el golpe y McLaren vivió un domingo para el olvido

La carrera también dejó consecuencias importantes en la pelea por el título. Andrea Kimi Antonelli consiguió una victoria clave después del abandono de George Russell, que sufrió una falla mecánica cuando lideraba y mantenía una intensa lucha con su compañero de equipo.

La pelea entre ambos pilotos empieza a convertirse en una de las historias más fuertes de la temporada. Mientras Russell atraviesa una etapa complicada desde su victoria en Australia, Antonelli acumula triunfos, mantiene un ritmo constante y cada vez muestra menos errores en pista.

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Ferrari también dejó señales positivas en Montreal. Lewis Hamilton consiguió su mejor resultado desde su llegada a la Scuderia con un sólido segundo puesto, mientras Charles Leclerc volvió a sumar fuerte para mantenerse cerca en el campeonato.

Red Bull, por su parte, mostró signos de recuperación luego de un inicio complicado. Max Verstappen logró subirse al podio y el equipo dejó mejores sensaciones con el paquete de mejoras introducido en las últimas semanas.

Muy distinta fue la situación de McLaren. La escudería británica tuvo un fin de semana muy complicado y se fue de Canadá sin sumar puntos, en una carrera que volvió a alterar el panorama competitivo de la Fórmula 1.