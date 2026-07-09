Franco Colapinto fue protagonista de un insólito error en Spa antes del GP de Bélgica: no es la primera vez

Una imagen que comenzó a circular desde el circuito belga recordó un episodio que el piloto argentino ya había vivido en la Fórmula 1.

Mientras la Fórmula 1 atraviesa un fin de semana sin actividad, en Spa-Francorchamps ya comenzaron los preparativos para recibir al Gran Premio de Bélgica. En ese contexto, una imagen del sector de boxes llamó la atención de los fanáticos por un detalle relacionado con Franco Colapinto.

Las fotografías que comenzaron a circular en las redes sociales muestran el cartel instalado en el box de Alpine con la imagen del piloto argentino. Sin embargo, el apellido fue escrito de manera incorrecta: en lugar de "Colapinto", figura "Colopinto".

A más de una semana del Gran Premio de Bélgica, una imagen viral dejó al descubierto una equivocación con el apellido del piloto argentino. X Un error que se repite La equivocación recordó lo ocurrido en el Gran Premio de Italia de 2024, cuando Colapinto debutó en la Fórmula 1 con Williams y su apellido también apareció mal escrito en la cartelería del circuito de Monza.

El box de Franco Colapinto para su debut en la Fórmula 1, en Monza (2024). X Aunque la actividad oficial del Gran Premio de Bélgica comenzará dentro de varios días, la imagen no tardó en viralizarse y generó comentarios entre los seguidores de la categoría, que rápidamente recordaron aquel episodio de su estreno en la máxima categoría.

El piloto argentino llegará a Spa con el objetivo de continuar la evolución mostrada en Silverstone, donde protagonizó una buena remontada y consiguió sumar un punto para Alpine tras avanzar desde el fondo del pelotón.