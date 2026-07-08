El comentario de Colapinto a Messi que enloqueció a los argentinos tras la épica remontada ante Egipto

Después de su carrerón en Silverstone, Colapinto reaccionó al agónico triunfo de Argentina ante Egipto con un comentario que rápidamente se volvió viral.

Franco Colapinto fue uno de los grandes protagonistas del fin de semana deportivo para la Argentina. Luego de una clasificación para el olvido que lo obligó a largar 19° en el Gran Premio de Gran Bretaña, el piloto de Alpine protagonizó una remontada espectacular, avanzó diez posiciones y cruzó la meta en el noveno lugar, sumando puntos tras una actuación memorable en Silverstone.

La épica del piloto argentino tuvo un curioso paralelismo con lo que ocurrió horas después en el Mundial 2026. La Selección argentina perdía 2-0 frente a Egipto y parecía despedirse del torneo, pero reaccionó de manera extraordinaria, marcó tres goles en apenas doce minutos y selló una inolvidable victoria por 3-2 para meterse en los cuartos de final.

Tras el encuentro, Lionel Messi publicó un mensaje en sus redes sociales para agradecer el apoyo de los hinchas y celebrar la clasificación. La publicación se llenó de comentarios, aunque uno de los que más llamó la atención fue el de Colapinto, quien aprovechó la coincidencia entre ambas historias para dejar una frase que rápidamente se viralizó.

El comentario de Colapinto a Messi tras la épica remontada de Argentina ante Egipto El comentario de Colapinto a Messi tras la épica remontada de Argentina ante Egipto. IG @leomessi "Hablemos de remontadas", escribió el piloto de Alpine junto al posteo del capitán argentino. La ocurrencia hizo referencia tanto a la increíble reacción de la Scaloneta frente a Egipto como a su propia actuación en Silverstone, donde pasó del 19° al 9° puesto en una de las mejores carreras de su corta trayectoria en la Fórmula 1.