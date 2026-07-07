La polémica reacción de Steve Nielsen tras la gran carrera de Colapinto, en medio de rumores sobre su futuro

Steve Nielsen volvió a quedar en el centro de la escena entre los seguidores de Franco Colapinto después del Gran Premio de Gran Bretaña. El director general de Alpine realizó el balance oficial del fin de semana en Silverstone y sus declaraciones reavivaron el debate que ya se había instalado tras sus comentarios sobre el futuro del piloto argentino .

La polémica no surgió únicamente por sus palabras posteriores a la carrera. Días antes, durante la conferencia de prensa oficial del viernes, Nielsen había sido consultado sobre la continuidad de Colapinto de cara a 2027 y dejó en claro que su permanencia en la escudería dependerá exclusivamente de su rendimiento.

Ese mensaje generó un fuerte debate entre los fanáticos del argentino y cobró todavía más repercusión después de la carrera del domingo, cuando Colapinto protagonizó una de sus mejores actuaciones de la temporada.

En Silverstone, Nielsen reconoció la evolución que mostró Colapinto desde su llegada a Alpine , aunque evitó garantizar su continuidad más allá de la actual temporada: “Todo el mundo quiere más. Creo que Franco es un piloto que ha tardado en arrancar, si me atrevo a decirlo. Está mejorando. Este año ya ha hecho algunas buenas carreras. Miami fue bien. China fue bien. Está mejorando”, afirmó.

Luego fue aún más claro al hablar del futuro del piloto argentino. “Creo que está ahí por méritos propios y, cuando llegue el momento, tomaremos las decisiones. Si es lo suficientemente bueno, se quedará, y si no lo es, habrá una opción mejor. Así es la Fórmula 1 ”.

Steve Nielsen, el nuevo "enemigo" de los fanáticos de Colapinto.

Las declaraciones fueron interpretadas por muchos seguidores de Colapinto como una señal de que el piloto continúa siendo evaluado dentro de la estructura de Alpine pese a sus avances durante la temporada.

El balance tras Silverstone que volvió a generar reacciones

El domingo, Colapinto respondió en la pista. Después de largar desde el 19° puesto, completó una destacada remontada para finalizar noveno, sumar dos puntos para Alpine y terminar por delante de Pierre Gasly.

Sin embargo, en el video publicado por Alpine con el análisis del Gran Premio de Gran Bretaña, Nielsen no realizó una referencia específica al desempeño del argentino. Si bien mencionó tanto a Colapinto como a Gasly al destacar las buenas largadas de ambos, concentró la mayor parte de su balance en el rendimiento colectivo del equipo, la lucha con Racing Bulls en el Campeonato de Constructores y distintos aspectos de la carrera de Gasly.

El mensaje de Steve Nielsen tras la carrera en Silverstone

Ese enfoque volvió a generar cuestionamientos entre parte de los fanáticos argentinos en las redes sociales. Muchos consideraron que, después de la remontada protagonizada por Colapinto y de las declaraciones del viernes sobre su futuro, el piloto merecía un reconocimiento más explícito por parte del directivo.

La respuesta de Colapinto fue en la pista

Más allá de las repercusiones fuera del circuito, Colapinto cerró uno de sus mejores fines de semana desde su llegada a Alpine. La remontada de diez posiciones, los dos puntos obtenidos y el hecho de finalizar por delante de su compañero fortalecieron su desempeño deportivo en un momento en el que su continuidad sigue siendo tema de conversación.

Mientras las decisiones sobre la alineación para 2027 permanecen abiertas, el piloto argentino continúa sumando actuaciones que respaldan su candidatura para mantenerse dentro del equipo.